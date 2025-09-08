El peronismo le sacó 13 puntos de ventaja a La Libertad Avanza (LLA) en las elecciones legislativas en la provincia de Buenos Aires, complicando el panorama electoral para los libertarios camino a las elecciones de octubre.

Fue el propio presidente de la Nación, Javier Milei, quien reconoció la derrota. Sin embargo, advirtió: “No vamos a entregar un modelo que sacó a 12 millones de la pobreza”.

Este lunes por la mañana, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, indicó tras los resultados que hay que “hacer autocrítica y analizar en qué fallamos”, especialmente porque “los resultados macroeconómicos no llegan a la gente”.

“Como lo señaló el Presidente, es momento de reflexionar sobre los errores, tanto en lo político como en entender por qué los resultados macroeconómicos no impactan en la vida cotidiana de la población, generando una brecha entre lo que la gente percibe y lo que el Gobierno propone como política”, agregó.

A continuación, manifestó que, pese al revés electoral, el Gobierno mantiene la convicción de que “el equilibrio fiscal es la base del crecimiento económico”, aunque reconoció que “es fundamental trasladar los logros macroeconómicos a mejoras concretas en la vida diaria de los ciudadanos”.

“Vamos a analizar todo esto para enfocarnos en las elecciones de octubre y lograr un triunfo, porque la realidad es que es la elección nacional la que nos va a permitir tener los legisladores necesarios para poder avanzar en el Congreso con las reformas que necesitamos”, indicó.

También habló de los “temas pendientes” para avanzar en el Congreso en las reformas laboral y tributaria, y sostuvo que “las tenemos que encarar porque si no, la competitividad de nuestros empresarios va a seguir siempre detrás de las expectativas que tiene la población”.

“Hay varios problemas que generaron la situación de la Argentina, pero sin duda el déficit fiscal y financiero que tuvo el país en 2023, de 15 puntos del PBI, es un tema grave que nosotros hemos intentado solucionar rápidamente, pero para eso hay que desatender algunos temas que al resto de los argentinos les importan”.

“Hay que revisar cómo se vuelca la macro a la micro, es decir, al metro cuadrado de la gente, y eso es importante porque podemos decir que la economía en lo macro está creciendo al 7 u 8% pero eso no está llegando todavía a la gente y es importante que llegue, porque si no la gente mira con desconfianza estos logros”, concluyó.

