El flamante jefe de Gabinete del Gobierno Nacional, Guillermo Francos, mantuvo este jueves su primera reunión de gabinete tras asumir en el cargo.

El encuentro tuvo lugar desde las 9 de la mañana en la Casa Rosada, y donde estuvieron presentes el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, su par de Salud Mario Russo y la titular de la cartera de Seguridad, Patricia Bullrich.

También dijeron presente el presidente del Banco Central de la República Argentina, Santiago Bausili, el secretario de Legal y Técnica, Javier Herrera Bravo; el secretario de Prensa, Eduardo Serenellini; el vocero presidencial, Manuel Adorni; el secretario de Finanzas, Pablo Quirno; y el secretario ejecutivo de Jefatura de Gabinete, José Rolandi.

El oficialismo consiguió dictamen para la Ley Bases y el paquete fiscal en el Senado

Al finalizar la reunión, Francos descartó nuevos cambios dentro del Gabinete de Javier Milei: "No está previsto ningún cambio de Gabinete, sí queda por resolver el área que tendrá a su cargo Federico Sturzenegger".

Y sobre la situación de Sturzenegger, no confirmó su designación aún en algún cargo. No obstante, afirmó: "no es una decisión unilateral, es una conversación que tendrá que tener el presidenteJavier Milei con él, para ver qué función le ofrece, y si Sturzenegger está dispuesto a llevarla adelante", en declaraciones a Urbana Play FM.