Francos defendió a Karina Milei y relativizó el caso de presunta corrupción: “es una movida política”

El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, se refirió este sábado a las denuncias por presuntas coimas de laboratorios a funcionarios del oficialismo y consideró que forman parte de una movida política en un contexto atravesado por el proceso electoral.

El funcionario señaló que el Gobierno se encuentra “internamente tranquilo” y remarcó que la mejor manera de esclarecer la situación es a través de la intervención de la Justicia.

En declaraciones radiales, Francos afirmó que “todo lo que tomó estado público y generó esta acción política tiene mucho que ver con el período preelectoral. Todo el mundo está tratando de sacar partido en contra de un gobierno que cuenta con un apoyo popular importante”. Con esas palabras, buscó relativizar el impacto de las acusaciones que involucran a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; al asesor Eduardo “Lule” Menem; y al funcionario Diego Spagnuolo.

El jefe de Gabinete explicó que la aparición de grabaciones que mencionan presuntas negociaciones irregulares con laboratorios coincide con un momento clave en la Cámara de Diputados, donde se discute el proyecto de emergencia en discapacidad, una iniciativa que el oficialismo había cuestionado. “Aparece el escándalo de estas grabaciones –que todavía no tenemos claro qué son– en un momento en que se está debatiendo en la Cámara de Diputados el proyecto de emergencia en discapacidad”, señaló.

Bajo esa línea, Francos sostuvo que no resulta “muy difícil atar una cosa con la otra y pensar que esto es algo armado”. A pesar de esa lectura política, aclaró que la investigación debe avanzar y que “la mejor forma de que la situación se aclare es que actúe la Justicia”.

El funcionario remarcó que el Ejecutivo no teme al avance judicial: “no le tenemos temor a la justicia, porque en este caso tienen que probarse hechos y nosotros creemos que no los hay. Y si los hubiera, el responsable de los hechos tendría que estar preso, tendría que ser procesado y sentenciado”.

Asimismo, Francos defendió a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, quien se encuentra en el centro de las críticas opositoras. Según el jefe de Gabinete, la hermana del Presidente está siendo atacada de manera “salvaje e injusta”. En ese sentido, vinculó los cuestionamientos a una estrategia política de sectores que buscan debilitar la imagen del oficialismo en la antesala de las elecciones.

Consultado sobre por qué el presidente Javier Milei no se pronunció públicamente acerca del caso, Francos respondió que el Gobierno “prefiere no entrometerse y esperar que la justicia investigue”. Con ese mensaje, el jefe de Gabinete intentó llevar calma dentro de la administración libertaria y despejar las dudas sobre un eventual impacto institucional de las acusaciones.