Fracaso en Diputados por leyes jubilatorias: Glinski apuntó contra la ausencia de sus pares chubutenses

El diputado nacional José Glinski (Unión por la Patria - Chubut) criticó con dureza a sus colegas provinciales por no presentarse en una sesión clave para debatir moratoria previsional y actualización del bono para jubilados que cobran la mínima. La sesión reunió a 125 legisladores, quedando a sólo 4 de los 129 necesarios para lograr el quórum.

La Cámara de Diputados de la Nación vivió este miércoles otra jornada fallida: no se logró el quórum para debatir una serie de iniciativas vinculadas al sistema previsional, incluyendo la prórroga de la moratoria y la actualización del bono para jubilados, congelado desde hace más de un año. En ese contexto, el diputado nacional José Glinski no ocultó su malestar y apuntó directamente contra los legisladores de Chubut que no dieron el presente.

"Faltaron diputados de otras provincias, pero también nos sorprendió la ausencia de muchos de los nuestros", señaló Glinski en diálogo con Actualidad 2.0. "De Chubut somos cinco diputados y estuve yo, pero no estuvieron ni Eugenia Alianello (que es de mi mismo bloque), ni Ana Clara Romero, ni Jorge 'Loma' Ávila, ni César Treffinger. Es decir, cuatro de cinco estuvieron ausentes", subrayó.

Glinski consideró especialmente grave la falta de apoyo en una sesión que no solo incluía proyectos con consenso previo, sino que tenía impacto directo en sectores vulnerables. "Estamos hablando de una moratoria previsional que beneficiaría especialmente a mujeres que no llegan a los años de aportes requeridos, y de actualizar un bono de 70.000 pesos y llevarlo a 115.000 pesos. Son temas básicos, con amplio respaldo social", enfatizó.

“Hay gobernadores que ‘bajaron’ a sus diputados”

El legislador fue más allá y vinculó las ausencias con posibles presiones políticas del oficialismo nacional. "El gobierno de Javier Milei claramente tuvo incidencia. Sabemos que hay gobernadores que 'bajaron' a sus diputados. Y cuando uno ve que el gobernador se dice opositor, pero sus legisladores no aparecen cuando hay que debatir estos temas, uno empieza a dudar de cuál es su verdadera posición", disparó Glinski, en alusión directa a Romero y Ávila, ambos vinculados políticamente al mandatario provincial.

Sobre el mismo tema, lanzó una advertencia a Torres, al señalar que su indefinición frente al Gobierno nacional puede jugarle en contra. “Torres va a terminar enfrentando el mismo dilema que Jorge Macri en la Ciudad de Buenos Aires: no saber si es oficialismo u oposición. Esa ambigüedad lo va a perjudicar, porque cuando se tiene un discurso opositor en la provincia pero se actúa en sintonía con el Gobierno de Milei en el Congreso, tarde o temprano la contradicción se vuelve insostenible”, afirmó.

Consultado por la ausencia de Eugenia Alianello, Glinski se mostró perplejo: "no pudimos comunicarnos con ella. Fue muy llamativo, porque compartimos bloque y espacio político. Esperamos que no haya sido por una razón de salud o fuerza mayor, pero realmente no tenemos explicación".

El diputado aclaró también que con los chubutenses sólo no hubiera alcanzado para completar el quórum, al estimar que habrían sumado 3, achicando la diferencia, ya que descontó que Treffinger no acompañaría la sesión, en su sintonía directa con Javier Milei.

Además, lamentó que los diputados de Santiago del Estero que integran su bloque estaban en viaje pero el vuelo se vio demorado, pero las autoridades de la cámara no aceptaron demorar una hora el inicio de la sesión, para posibilitar su asistencia.

Tampoco se pudo avanzar en la investigación de la estafa Libra y la emergencia para la provincia de Buenos Aires

La falta de quórum dejó nuevamente truncos proyectos que afectan directamente a los jubilados, pero también a otros sectores. “Además de las jubilaciones, se iba a tratar la conformación de la comisión investigadora del escándalo de los seguros y la emergencia en la provincia de Buenos Aires. Al Gobierno claramente no le convenía que se avanzara con estos temas”, agregó Glinski.

El diputado anticipó que su bloque insistirá en estos debates: "vamos a seguir insistiendo. No es la primera vez que intentamos tratar estos temas y seguramente no será la última. Pero es inadmisible que legisladores que dicen representar a la provincia no estén presentes cuando más se los necesita".

Además, Glinski recordó que en la sesión también se esperaba avanzar con la conformación de la comisión investigadora sobre el escándalo de la estafa de la criptomoneda Libra, y consideró que este fue otro de los motivos por los cuales el oficialismo nacional presionó para hacer fracasar el quórum.

"El Gobierno no quería que ese tema se tratara. Sabemos que están maniobrando para asegurarse una composición favorable en la comisión, con un empate entre oficialistas y opositores, y ahora se está discutiendo quién va a presidirla, porque esa persona podrá tomar decisiones administrativas clave", explicó.