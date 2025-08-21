El proyecto de Emergencia Pediátrica que la oposición busca aprobar en el Senado de la Nación, pese a la negativa del oficialismo, avanza a paso firme.

La Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC) estimó el impacto fiscal. Según el cálculo, equiparar los salarios del personal de asistencia pediátrica y de los residentes del Hospital Garrahan al nivel vigente en noviembre de 2023 generaría un gasto anual aproximado de $133.433 millones.

En paralelo, la Cámara Alta analizará el financiamiento universitario que, junto con el aumento de fondos al Garrahan, ya cuenta con media sanción en Diputados. Desde el Ejecutivo advirtieron que vetarán cualquier iniciativa que ponga en riesgo el objetivo de déficit cero.

La OPC es un organismo encargado de realizar análisis económicos sobre distintos temas y de calcular el impacto fiscal de los proyectos de ley que se debaten en el Congreso.

A junio de 2025, el Sistema Nacional de Residencias Médicas alcanzó 3.176 residentes, de los cuales 1.832 (57,7%) son becarios y 1.344 (42,3%) son residentes. La OPC advirtió que no hay partidas presupuestarias destinadas específicamente a emergencias sanitarias.

Las principales claves de la Ley de Financiamiento Universitario que tratará el Senado

El Senado busca convertir el proyecto que tiene como fin garantizar el financiamiento sostenido de las universidades públicas nacionales y una recomposición salarial para docentes y no docentes. A continuación, los principales puntos clave al respecto:

La Ley de Financiamiento Universitario propone una recomposición salarial para docentes y no docentes, en línea con la inflación acumulada desde el 1° de diciembre de 2023 hasta la sanción de la ley.

Crea un fondo de $10.000 millones para ampliar la oferta de carreras universitarias y preuniversitarias en función del desarrollo estratégico del país. El monto se actualizará anualmente por inflación.

Implica una ampliación anual y progresiva del monto de las becas estudiantiles.

Busca que el presupuesto destinado a la educación universitaria se incremente de forma escalonada hasta alcanzar una participación del 1,5% del PBI en 2031.

El Congreso dio un debate similar el año pasado. El 15 de agosto de 2024, la Cámara de Diputados aprobó el financiamiento para las universidades y, un mes más tarde, el Senado también lo aprobó. Pero la ley fue vetada por el presidente Javier Milei.

En ese entonces, la Oficina de Presupuesto del Congreso calculó un costo fiscal de 0,14% del PBI para la norma sancionada, que preveía que el Ejecutivo debía "actualizar las partidas presupuestarias de 2024 a fin de garantizar el financiamiento de las universidades nacionales".