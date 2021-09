Una vez más Florencio Randazzo sorprendió con un insólito spot de campaña a poco más de una semana de las PASO 2021

Luego de haber recrear un diálogo -presuntamente real- con Cristina Fernández de Kirchner cuando la hoy vicepresidenta estaba a cargo del Poder Ejecutivo y el por entonces ministro de Transporte buscaba ser candidato presidencial en 2015, esta vez el candidato a diputado nacional simuló un llamado de Gladys, su mamá, interrumpiéndole un spot electoral.

"Hola Flori, acá tu madre", se escucha decir a una voz femenina que hace sonar el teléfono de Randazzo cuando se disponía a iniciar su propaganda.

"Si, ya se mamá, ¿qué necesitás?", le pregunta el candidato durante el spot, a lo que su madre le contesta: "Que te acuerdes que la elección pasada decían que no te iba a votar ni tu madre (...) ya se que ahora hay mucha gente que te va a votar, pero para que te voten más todavía tenés que hacer una propaganda explicando por qué te tienen que votar a vos y no a esas dos fracciones, o fracciones.. estos crápulas se vienen comiendo la comida de los chicos hace años y se pasan la pelota".

Acto seguido le pide a su hijo explicarle "a este pueblo de pelotudos", segundos antes de ser interrumpida con un pedido de no insultar.

"¿Qué? ¿Cristina sola puede putear? ¿Tu madre no?" retruca ella. "¿Para eso llamaste, mamá?", cuestiona Randazzo. "Si, y para que me hagas caso. Yo se lo que sos, y mucha gente también. Esta vez sos la primera opción. No sos la tercera ni la segunda", dice Gladys.

"Esta vez la gente entendió, mamá. Va a meter la boleta de Florencio y Carolina, vas a ver", cierra el candidato.