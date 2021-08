El candidato a Diputado Nacional por el frente Vamos Juntos, Florencio Randazzo, lanzó este viernes un duro spot de campaña que incluye a una imitadora de Cristina Fernández de Kirchner.

En el video, que causó polémica en redes, se recrea un supuesto diálogo mantenido con la actual vicepresidenta en junio de 2015, cuando el hoy candidato rechazó postularse para gobernador bonaerense acompañando la fórmula presidencial de Daniel Scioli y Carlos Zannini.

En ese entonces quien fuera ministro del Interior y Transporte buscaba enfrentar a Scioli en una interna, algo que Cristina Kirchner no aprobó en un intento por reforzar la candidatura para la gobernación de Buenos Aires.

Cabe destacar que Randazzo era uno de los ministros con mejor imagen en aquel momento, gracias a su gestión de los DNI y la mejoría en los trenes del conurbano.

Tras su negativa a aceptar el mandato de la ahora ex presidenta, el kirchnerismo optó por una interna en la provincia que resultó con Anibal Fernández como ganador, pero que luego perdería en los comicios ante María Eugenia Vidal.

¿Qué dice el supuesto diálogo recreado?:

-Oíme Florencio, estuve pensando: vas para gobernador y no a las PASO como presidente.

-No, no, no, Cristina, yo iba a competir en las PASO para presidente. Ya lo habíamos conversado. Yo cumplí, vos cumplí.

-Florencio, hacer lo que yo digo es cumplir, la p... madre.

-Cristina, me diste tu palabra.

-Me importa un c... la palabra. Si vas como gobernador, ganás.

-Pero a mí sí me importa la palabra. Yo cumplo. Por eso, yo puedo ser presidente y Daniel no.

-Siempre supe que no eras uno de los nuestros. Me recontrac..... en todos y la p... madre.

-Cristina, no te entiendo con tantos pip, pip, pip.

Tras el cierre de la conversación, una voz en off lee las leyendas que aparecen en pantalla: “Le dijo que no a Cristina; te dijo que sí a vos. No todos son lo mismo. Florencio hace bien”.