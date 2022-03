En la asunción como presidenta del radicalismo de Trelew, Florencia Rossi llamó este viernes a la unidad del partido para volver a gobernar la provincia y la ciudad en 2023, aún reconociendo que existen diferencias internas. Destacó que la UCR debe volver a mostrar las "gestiones honestas" y ratificó su apoyo a los intendentes Biss, James y Agüero y la senadora Edith Terenzi.

"Esa banca (en senadores) es muy necesaria no solo para la provincia, sino también para Trelew. Sabés Edith (Terenzi) que vas a contar con nosotros incondicionalmente para lo que necesites que te acompañemos. Tenemos diferencias, no hay que ser hipócritas, tenemos visiones distintas no en lo ideológico, sino en la práctica, pero tratamos de hacer este esfuerzo con un contenido", dijo Rossi.

En su discurso Rossi llamó a unificar el partido para volver a gobernar la ciudad. "Desde 2003 que no gobernamos Trelew; si empujamos todos juntos la unidad del partido hacia la sociedad, si volvemos a recuperar la confianza de la gente, si mostramos las gestiones que ha tenido el radicalismo que han sido excelentes con una ciudad pujante, vamos a volver a ser gobierno", aseguró.

En un comité de Trelew lleno, participaron en el acto el ex presidente del partido, Raúl Barnteche; los titulares de los comités de Rawson, Marisa Conde; Puerto Madryn, Vanesa Perusotti; Dolavon, Sandra Aguirre, y 28 de Julio, Sergio Garnazzo.

También estuvieron la ex ministra de Educación, Graciela Albertella, el ex presidente de Trelew Gerardo Merino, el ex presidente de la Cooperativa Eléctrica, Fabián Gómez Lozano, el diputado Manuel Pagliaroni, y el edil de Trelew Rubén Cáceres entre otros.