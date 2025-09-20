El Municipio finalizó la construcción del colector cloacal de la calle 748, una obra que, según detallaron desde la Comuna, beneficiará a cientos de familias de la ciudad y que permitirá proyectar la llegada del servicio a Acceso Sur y Cordón Forestal.

La obra se ejecutó mediante un convenio con la Sociedad Cooperativa Popular Limitada, que fue la encargada de confeccionar y ejecutar el proyecto cloacal. Los trabajos consistieron en la ejecución de la red de saneamiento de la calle 748 con el tendido de más de 2.000 metros de cañería, la construcción de 39 bocas de registro y el enlace en avenida Chile.

Desde la Comuna destacaron que el objetivo es integrar los aportes de los barrios Acceso Sur y Cordón Forestal al sistema cloacal de la ciudad, mejorando la salubridad urbana y la calidad de vida de los vecinos de estos sectores.

Al respecto, el secretario de Infraestructura, Obras y Servicios Públicos, Fernando Ostoich, subrayó la decisión de dar respuesta con recursos propios, “ya que el colector cloacal de código 748 no solo resuelve una problemática sanitaria, sino que sienta las bases para seguir consolidando el crecimiento urbano de la zona sur”.

“Con esta obra el Municipio demuestra que, incluso en un contexto de recorte de fondos nacionales, es posible avanzar en proyectos que transforman la vida de las familias”, remarcó Ostoich.

ANUNCIAN OTRAS OBRAS CLAVE

Estos trabajos se suman a la obra del colector cloacal de la calle Concejal Ávila, que se iniciará próximamente beneficiando a más de 1.200 familias de la zona sur y que tiene como función captar y transportar los efluentes provenientes del sector denominado Fracción XIV y XV (Acceso Sur), además de recibir caudales provenientes de redes proyectadas y ejecutadas en los barrios Los Bretes y Cordón Forestal.

En paralelo, se incorporará una estación elevadora de líquidos cloacales, que permitirá impulsar los efluentes hacia el colector. La finalización de esta infraestructura permitirá acceder al servicio de saneamiento a varios sectores urbanos consolidados, entre ellos el ex predio de la cancha Belgrano, donde actualmente se desarrollan las manzanas 114 a 119 del barrio Cordón Forestal, además de los sectores denominados Fracción 14 y 15 y el barrio Los Bretes.