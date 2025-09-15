El Ejecutivo envió a la Legislatura un convenio firmado entre el Instituto de Asistencia Social - Lotería del Chubut - y Casino Club S.A., mediante el cual la empresa de juego abonará $ 8.000.000.000 para acceder a la extensión de sus concesiones por 15 años. Los fondos serán destinados a la realización de obras de infraestructura en Comodoro y Trelew.

El acuerdo, al que tuvo acceso ADNSUR, establece que el pago del dinero “se efectuará durante un plazo máximo de 24 meses desde la aprobación de la propuesta, destinado a financiar inversiones para la provincia a cambio de una extensión del plazo de las concesiones por 15 años más, contados a partir del vencimiento del plazo contractual”.

Además, detalla que la Secretaría de Infraestructura, Energía y Producción informó a Lotería que el dinero será destinado a dos proyectos:

Alberto Fernández analiza extender la cuarentena obligatoria y declarar el estado de sitio en Argentina

La finalización de los desagües y descarga al mar de los pluviales de Comodoro Rivadavia . La obra, con un valor estimado que superaría $ 10.000.000.000, se realizaría de manera cofinanciada con el municipio.

. La obra, con un valor estimado que superaría $ 10.000.000.000, se realizaría de manera cofinanciada con el municipio. Finalización del Centro de Encuentro del Barrio Inta de Trelew, con un valor aproximado de $ 3.500.000.000.

El proyecto ingresó el viernes pasado en la Legislatura. Para ser tratado en la sesión del próximo jueves, deberá obtener dictamen de comisión. Desde el gobierno provincial será la primera vez que se debata en el ámbito parlamentario una extensión de la concesión de salas de juego.

El convenio establece que la extensión del plazo aplica a las concesiones de “todas las salas de juego actualmente operadas por Casino Club S.A. en la Provincia, incluyendo la Sala de Casino de Comodoro Rivadavia, Sala de Casino de Trelew, Sala de Máquinas de Rawson, Casino de Temporada de Playa Unión y Rada Tilly, y sus correspondientes salas anexas, así como las licencias de juego online vinculadas a dichas concesiones”.

Cambios en el reintegro de $ 700 para AUH y jubilados

Desde el Ejecutivo subrayaron que en años anteriores el canon era “irrisorio” y que a través de una auditoría realizada junto a la Universidad de La Plata se elevó ese valor en un 568%.

“El convenio marca un antes y un después: por primera vez en la historia, una prórroga de concesión se traducirá en obras concretas que van a mejorar la vida de los chubutenses. No estamos hablando de papeles, estamos hablando de infraestructura que la provincia necesita”, remarcó Ramiro Ibarra, presidente del IAS.

Y agregó: “Este Gobierno tomó la decisión política de transparentar el sistema, elevar el canon que durante años fue irrisorio y transformar la actividad del juego en inversión pública real. Una vez que la Legislatura lo ratifique, vamos a tener la certeza de que el juego en Chubut se convierte en obras y más acción social para los chubutenses”.