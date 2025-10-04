Filtraron un video de Espert en la casa patagónica de Fred Machado: bromeaban sobre el plan económico de Macri

El periodista Eduardo Feinmann compartió en su programa de A24 un video que mostraría al diputado José Luis Espert dentro de la vivienda de Fred Machado, ubicada en Viedma.

En las imágenes, se observa al dirigente político apoyado sobre la piscina del empresario, quien enfrenta acusaciones por narcotráfico, mientras ambos intercambian bromas relacionadas con el plan económico del entonces presidente Mauricio Macri.

"Preocupado por el plan de congelamiento de precios de Macri", dijo Espert con sarcasmo, en una referencia temporal a 2018.

“Espert, prácticamente que lo desconoce, que no había confianza… Este video lo grabó el propio Fred Machado en su casa de Viedma, aquella vez que viajaron para la presentación del libro”, señaló Feinmann al presentar las imágenes.

El video exclusivo que dio a conocer Feinmann se produce en medio de las denuncias que involucran a Espert por un presunto aporte de 200 mil dólares, además de un avión y una camioneta, que habrían servido para impulsar su campaña presidencial de 2019.

José Luis Espert confirmó que sigue en la carrera electoral: “No me bajo nada”

En medio de versiones sobre una posible renuncia, el economista y diputado nacional José Luis Espert aseguró que competirá en las próximas elecciones. Su mensaje en redes sociales fue respaldado por el presidente Javier Milei.

El economista replicó en X (ex Twitter) un mensaje del periodista Eduardo Feinmann, quien había anticipado que Espert podría retirarse de la competencia: “Todo conduce a la renuncia de José Luis Espert”. Espert respondió: “Hola Edu! No me bajo nada. Te veo el lunes en tu programa de A24. Salute!”

Feinmann, en tono irónico, respondió: “Diputado Espert lo espero con todo gusto el lunes 6 de octubre a las 18:30 en los estudios de A24, Av. Coronel Niceto Vega 5776. Cualquier cosa preguntar por Edu”.

Minutos después, Espert reiteró su postura ante las versiones periodísticas sobre su posible retiro: “Dejen de decir estupideces. Nadie se baja de nada y están totalmente equivocados de que ‘el gobierno está para el cachetazo’. El gobierno de Javier Milei está transformando la Argentina para el bien de los argentinos y no descansará hasta lograrlo”.

Las especulaciones sobre su candidatura se intensificaron tras su visita a la Quinta de Olivos, donde se reunió con el presidente Milei. Con la publicación en redes, la posibilidad de que Espert renunciara quedó descartada, y el mandatario respaldó la decisión compartiendo la publicación del diputado.