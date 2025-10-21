Los gobernadores de Neuquén, Rolando Figueroa, y de Río Negro, Alberto Weretilneck, encabezaron una reunión de trabajo estratégica junto a los principales candidatos a senadores y diputados nacionales de ambas provincias. El encuentro tuvo como meta fortalecer el trabajo conjunto en el Congreso Nacional y definir los temas prioritarios para la región norpatagónica a partir del 10 de diciembre.

“Es muy importante que Río Negro y Neuquén trabajemos juntos”, expresó Figueroa, mientras Weretilneck destacó que el encuentro representa “otro paso clave para consolidar una agenda norpatagónica fuerte en el Congreso”.

Los protagonistas del acuerdo

Por La Neuquinidad, participaron Julieta Corroza, Juan Luis “Pepé” Ousset, Karina Maureira y Joaquín Perren. Por Juntos Defendemos Río Negro, asistieron Facundo López, Andrea Confini y Pablo Muena.

Durante la reunión se coincidió en la necesidad de coordinar estrategias legislativas, especialmente en energía, producción y desarrollo regional, buscando una voz unificada para defender los intereses de la Patagonia.

Coparticipación y federalismo real

Uno de los ejes centrales fue el reclamo por una nueva ley de coparticipación federal, que refleje un reparto más equitativo de los recursos nacionales. Figueroa recordó que “Neuquén es una de las provincias más castigadas: de cada 100 pesos que aportamos, nos vuelven apenas 51”.

El mandatario neuquino subrayó que las regalías no son un privilegio, sino el resultado del trabajo y la producción sobre recursos no renovables. “Hace décadas que la ley de coparticipación no contempla quién recibe regalías y quién no. Es hora de que eso cambie”, insistió.

Weretilneck respaldó esta postura y destacó que ambas provincias comparten un modelo productivo basado en la energía, el trabajo y el desarrollo genuino, reafirmando que “cuando las decisiones se toman desde el territorio y no desde un escritorio en Buenos Aires, los resultados benefician a nuestra gente”.

Una representación con identidad provincial

Figueroa remarcó que los futuros legisladores deben responder al pueblo neuquino y rionegrino, no a los intereses centralistas. “Necesitamos legisladores que defiendan a nuestras provincias, no a Buenos Aires. La Neuquinidad representa la defensa de nuestro modelo de vida, la educación pública, la ciencia y el desarrollo con identidad propia”, expresó.

Por su parte, Weretilneck hizo hincapié en la necesidad de construir una representación parlamentaria con identidad patagónica: “No vamos a Buenos Aires a obedecer órdenes, sino a defender lo que producimos, lo que generamos y lo que necesitamos para seguir creciendo. Las provincias productoras tenemos que tener más voz y más peso en las decisiones nacionales”.