A menos de 24 horas de las elecciones legislativas, el gobernador Rolando Figueroa mantuvo una reunión en Buenos Aires con el ministro de Economía Luis Caputo y el secretario de Hacienda Carlos Guberman, con una agenda centrada en Vaca Muerta, infraestructura y coparticipación.

“Estamos enfocados en avanzar con obras que garanticen un desarrollo equilibrado en toda la provincia, pensando en el post Vaca Muerta y en un modelo basado en el bienestar y las oportunidades para nuestra gente”, expresó Figueroa en su cuenta de X (Twitter).

Caputo, por su parte, destacó el creciente interés internacional en invertir en Neuquén, y compartió el mensaje del gobernador, en línea con la visión de potenciar la energía como motor del crecimiento nacional.

El impulso económico de Vaca Muerta

La reunión se dio en un contexto en el que Vaca Muerta atraviesa un momento récord en producción hidrocarburífera. La expansión del sector está generando un superávit energético superior a los 5.300 millones de dólares en los primeros nueve meses del año, impulsado por el aumento de las exportaciones de petróleo, principalmente hacia Estados Unidos, que ya superan los 1.000 millones de dólares.

Aunque el precio internacional del crudo cayó cerca del 13%, el impacto fue compensado por un aumento del 41% en la producción, lo que mejoró las regalías provinciales. Estas regalías representan más del 50% de los ingresos de la tesorería neuquina y sostienen la economía local, según el propio Ejecutivo.

Durante el encuentro también se abordaron proyectos de obra pública y la transferencia de rutas nacionales a la provincia, con el objetivo de completar obras inconclusas utilizando fondos propios o en conjunto con operadoras del sector energético.

Otro de los puntos tratados fue la revisión del régimen de coparticipación federal, tema que Figueroa y sus legisladores de La Neuquinidad plantearon como prioridad en la última campaña. El gobernador insiste en que Neuquén necesita un reparto más justo de los recursos nacionales, proporcional al aporte que realiza al país a través de la energía, el gas y el petróleo.

En paralelo a la reunión con Caputo, la Legislatura neuquina recibirá esta semana el proyecto de ley que ratifica el acuerdo con las petroleras para construir el bypass de Añelo, una de las obras más esperadas en el corazón de Vaca Muerta.

El plan contempla la pavimentación de 51 kilómetros que conectarán las rutas provinciales 8 y 17, mejorando la circulación del transporte pesado y la seguridad vial en la zona petrolera.

El proyecto, firmado por Figueroa, autoriza al Ministerio de Infraestructura a integrar el Fideicomiso ByPass de Añelo, creado con la participación de las principales operadoras del sector: YPF, Vista Energy, Pluspetrol, PAE, Pampa Energía, Tecpetrol, Chevron, Phoenix Global Resources y Total Austral, con TMF Trust Company como fiduciario.