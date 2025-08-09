Figueroa inauguró una red de gas natural, pavimento y entregó viviendas en Senillosa

Como parte de las actividades por el 74° aniversario de Senillosa, el gobernador Rolando Figueroa inauguró ayer ocho cuadras de asfalto, una red de gas natural y entregó 10 viviendas para los vecinos y vecinas de la localidad. “Sigamos cuidando este modelo de gobierno, que trabaja junto a cada intendente, brindando oportunidades para que todos podamos vivir un poquito mejor”, sostuvo la ministra de Desarrollo Humano, Gobiernos Locales y Mujeres, Julieta Corroza.

En relación con las viviendas, la funcionaria subrayó: “Quiero felicitar al equipo que hizo posible estas viviendas porque son todas manos neuquinas”. En este sentido, sumó que “es lo que más nos ha pedido el gobernador: no solamente que vayamos resolviendo esta problemática habitacional, cuando Nación dijo ´no vamos a poner un peso más en esas casas´, sino que nos pidió que sea con manos neuquinas”.

Por último, Corroza señaló la importancia de “tener hoy en Neuquén un lugar para crecer y de seguir invirtiendo donde los neuquinos más lo necesitan”.

El intendente Lucas Páez agradeció la paciencia de las 10 familias beneficiarias de las casas: “Cuando comenzamos la gestión me reuní con cada una de las familias y solo había la desesperanza y bronca por estas viviendas que estaban abandonadas”, recordó.

“Para mí, como intendente, me llena en el corazón y en el alma ver que hoy puedan cumplir el sueño de su casa propia. Los felicito; a disfrutar y que esta casa también sea un gran hogar y que puedan construir su futuro y el futuro de sus hijos”, expresó Páez.

Por su parte el presidente del IPVU, Pablo Dietrich, precisó detalles de las soluciones habitacionales: “Entregamos cinco viviendas de dos dormitorios, tres viviendas de un dormitorio y dos monoambientes”. “Ha sido una inversión total de más de 700 millones de pesos”, agregó.

Durante la recorrida el gobernador, acompañado por la vicepresidenta primera a cargo de la presidencia de la Legislatura, Zulma Reina, el Jefe de Gabinete, Juan Luis ‘Pepé’ Ousset, y el delegado regional Jorge Jamut, dejó inaugurada la red de gas en el barrio CH, un tendido de 9.260 metros que beneficia a 21 manzanas y llega a 520 familias.

La obra fue realizada con aportes provinciales reintegrables por parte del municipio, acordados en el Pacto de Gobernanza. “Hoy siento que con esta obra de gas nuestra ciudad y nuestra provincia es un poco más justa”, expresó emocionado el intendente.

Por último, la comitiva provincial junto con el intendente, diputados y vecinos cortaron la cinta para dejar inauguradas ocho cuadras de pavimento urbano, realizadas también con aportes provinciales reintegrables. “Para diciembre, vamos a estar llegando a 81 cuadras asfaltadas”, anunció Páez y agregó: “Vamos a estar realizando en dos años de gestión más asfalto que en toda la vida institucional de Senillosa”.

Las obras son destinadas a calles que son arterias muy importantes de la localidad, avenidas con tránsito vehicular intenso, con circulación de transporte público y conectan sectores muy poblados y antiguos.