Por un voto. Así de ajustada fue la caída del proyecto de ley de Ficha Limpia en el Senado de la Nación. La iniciativa, que buscaba impedir que personas condenadas por corrupción accedan a cargos electivos, quedó trunca por la sorpresiva decisión de Sonia Rojas Decut y Carlos Arce, senadores misioneros del Frente Renovador de la Concordia Social, quienes finalmente votaron en contra, a pesar de haberse comprometido públicamente a respaldarla.

El resultado generó una ola de críticas tanto en el recinto como en la opinión pública. El oficialismo, que había impulsado la iniciativa con el respaldo de sectores opositores, se quedó con 36 votos afirmativos, apenas uno por debajo del mínimo necesario para aprobar el proyecto. Los votos negativos, entre ellos los de Arce y Rojas Decut, fueron celebrados por el bloque kirchnerista, que festejó el fracaso como una victoria política.

La reacción fue inmediata. Gastón Marra, referente del Movimiento Ciudadano Ficha Limpia, denunció la marcha atrás como una traición: “Sonia Rojas Decut se comprometió a aprobar ficha limpia. Días después me llamaron de una radio de Misiones para confirmarlo. Hace cinco días me advirtieron que estas personas iban a traicionar al pueblo argentino. Dicho y hecho”, sostuvo en declaraciones a TN.

Ambos senadores, que responden políticamente al gobernador de Misiones, Hugo Passalacqua, han acompañado al oficialismo en otras votaciones clave, como la aprobación de los pliegos de los jueces Ariel Lijo y Manuel García-Mansilla, designados por el presidente Javier Milei. Por eso, su repentina negativa al proyecto de Ficha Limpia generó sorpresa y malestar en los bloques dialoguistas.

El malestar se agravó porque tanto Rojas Decut como Arce habían expresado en entrevistas recientes su intención de apoyar la iniciativa. “Creemos que Ficha Limpia tiene que salir, es algo que la sociedad demanda”, había declarado Rojas Decut a una radio misionera. Aunque mencionó la posibilidad de introducirle modificaciones, aclaró que prefería hacerlo “en otra instancia” para no entorpecer su sanción. En la misma línea, Arce dijo a LA NACION hace apenas dos semanas: “Es una ley muy importante, tiene que ser aprobada”.

A pesar de esos compromisos, ambos senadores mantuvieron un silencio absoluto durante las casi siete horas que duró la sesión y abandonaron el recinto sin hacer declaraciones, mientras sus pares del kirchnerismo celebraban el revés legislativo.

Desde el Frente Cívico y otras fuerzas que apoyaron el proyecto, se manifestaron “decepcionados y dolidos” por lo que interpretan como una falta de coherencia y compromiso con la ciudadanía. “Nos dijeron que iban a votar a favor. Cambiaron su palabra. No dieron explicaciones. No es solo una derrota política, es un golpe a la confianza de la gente en sus representantes”, expresó un legislador de Juntos por el Cambio que prefirió no ser identificado.

La ley de Ficha Limpia ya había sido aprobada en la Cámara de Diputados con el respaldo del oficialismo y de varios bloques provinciales, incluido el Frente Renovador de la Concordia. Sin embargo, al llegar al Senado, las negociaciones se volvieron más complejas. Aunque el oficialismo creyó tener los votos, la indefinición de algunos legisladores y el cambio de postura de los misioneros fue determinante.

El proyecto proponía que no pudieran ser candidatos quienes tuvieran condena en segunda instancia por delitos contra la administración pública, como cohecho, malversación de fondos, enriquecimiento ilícito, tráfico de influencias o fraude al Estado, entre otros.

Tras la frustración en el Senado, no está claro si el oficialismo volverá a impulsar la iniciativa o si esperará una nueva oportunidad legislativa. Por ahora, el revés dejó al descubierto tensiones internas, alianzas frágiles y una creciente distancia entre algunos legisladores y el mandato de sus representados.