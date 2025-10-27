Con una sonrisa y los ojos húmedos, Nadia Márquez fue la última en salir al escenario del búnker de La Libertad Avanza en Neuquén. Desde temprano, el ambiente ya anticipaba el resultado: “El mapa se va a pintar de violeta”, se escuchaba entre los militantes. Cuando finalmente tomó el micrófono, la senadora electa expresó su gratitud: “Gracias a todos los que fiscalizaron. Sin ustedes no hubiese sido posible y gracias a todos los que nos acompañaron con el voto en la provincia. ¡Estamos más que felices, carajo!”, exclamó ante una multitud que agitaba globos violetas.

El festejo se extendió entre abrazos, cantos y lágrimas. Márquez resaltó la tarea de los voluntarios que construyeron la estructura libertaria en cada rincón de la provincia, en un proceso que no estuvo exento de dificultades. “Pudimos hacerlo porque todos ustedes estuvieron ahí. Luchamos por la libertad de todos”, subrayó.

Reconocimiento a Milei y a “El Jefe”

Durante su discurso, Márquez agradeció al presidente Javier Milei “por haber confiado en este equipazo” y dedicó palabras especiales a su hermana Karina Milei, a quien definió como “nuestra vicepresidenta de La Libertad Avanza (El Jefe)”. La dirigente neuquina destacó su rol de conducción pese a las “operetas” y acusaciones que circularon durante la campaña.

“Karina fue clave para sostenernos en los momentos más difíciles”, afirmó, en referencia a las denuncias que involucraban a la funcionaria nacional en los audios de la ANDIS. Su mención desató aplausos y cánticos de apoyo dentro del búnker.

“Los neuquinos entendieron el mensaje”

En otro tramo de su discurso, Márquez recordó los ataques sufridos durante la campaña, cuando aparecieron carteles en las calles con la palabra “estafadora”. La respuesta, según dijo, fue el voto: “Los neuquinos no le dieron importancia a algo que era mentira. Damos vuelta la página. Dios nos ha bendecido con este triunfo. Entendimos muy bien el mensaje y vamos a hacer lo que votaron”, sostuvo con firmeza.

La senadora electa también reconoció el acompañamiento del dirigente radical Pablo Cervi, con quien compartió trabajo territorial: “Gracias, Pablo, hicimos un equipazo, el trabajo fue muy bueno”, dijo entre aplausos y gritos de “¡Con Nadia no pudieron!”.