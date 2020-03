BUENOS AIRES - En una entrevista por Canal 9, Fernández expresó: "Espero que el Senado convierta en ley el jueves" la iniciativa que deroga el sistema de jubilaciones de privilegio para magistrados y diplomáticos, tras lo cual aclaró que ningún juez "está obligado a jubilarse" sino que se trata solamente de "poner un poquito de orden".



La referencia a los jueces está relacionada a la decisión de varios magistrados de pedir el retiro para adecuarse al actual beneficio, que tiene como parámetro el último sueldo, cuando en la mayoría de los regímenes se contempla un promedio de los últimos 10 años para calcular el haber jubilatorio.



Fernández advirtió que "nadie está obligado a jubilarse, pueden quedarse; lo que pedimos es que se adecuen a una nueva realidad", afirmó, aunque añadió que "el que se jubila privilegia su bolsillo, y también es legítimo".



El mandatario también fue consultado durante una entrevista en Canal 9 sobre qué tipo de Poder Judicial espera para su gestión, a lo cual respondió: "No voy a tener un Comodoro Py".



"Necesitamos que la Justicia funcione bien, que sean jueces dignos y probos", dijo y, en referencia al rol de muchos magistrados durante la gestión de el ex presidente Mauricio Macri, comparó: "Durante años han construido causas, manipulado testigos y detenido gente que no debió haber estado detenida".



Por eso, amplió: "Necesito jueces dignos y probos para impartir justicia, no tiene que ver de qué teléfono lo llaman a un juez, sino con criterios objetivos y técnicos de justicia. Lo único que necesitamos es una buena Justicia", completó.



"Conmigo, los jueces pueden sentarse a esperar", dijo, al advertir: "No los voy a llamar en mi vida".



Al mismo tiempo, anunció que hoy firmó el decreto para la designación del juez federal Daniel Rafecas como procurador general, lo que lo llevó a trazar una comparación con el rol de Juntos por el Cambio en el oficialismo, durante la presidencia de Macri, y en la oposición.



"A Rafecas, Macri lo propuso antes de irse para que sea juez de Casación. ¿Cómo es la historia? ¿Lo ponderan cuando Macri lo proponía y ahora no lo ponderan?", se preguntó, para responder: "Esas actitudes no son buenas".

Por otro lado, consideró que la vicepresidenta Cristina Kirchner "es víctima hoy de esa mala Justicia. Se enojan cuando lo digo, pero es verdad. En campaña, hasta di nombres, y todos se enojaron, pero yo tampoco quise involucrar a toda la Justicia porque no es justo, está llena de jueces probos y dignos", aclaró.



En la misma línea, el jefe de Estado consideró que Florencia Kirchner, la hija de la vicepresidenta y del ex mandatario Néstor Kirchner, "la pasó muy mal y todavía está tratando de reponerse", aunque "está mejor, gracias a Dios".



"Pero eso hicieron", dijo y añadió: "Un juez dijo que, con 12 años, era parte de una asociación ilítica", apuntó en alusión al fallecido magistrado Claudio Bonadio, quien procesó a la hija de la ex mandataria.



Para el Presidente, Florencia Kirchner "pagó el costo de ser 'hija de'. Involucraron a sus padres en cosas que ellos no hicieron. Eso nos tiene que llamar la atención.



Ella es una víctima, por eso no puede seguir funcionando la Justicia así", subrayó.



Para el Presidente, "hubo también cierta lógica de la política en democracia de tratar de buscar jueces amigos, y los jueces amigos del poder están en un un mercado, y el que compra en un mercado los tiene de jueces. Conmigo se terminó", aseguró.



"No quiero más eso, he visto sufrir a mucha gente en todo este tiempo con detenciones injustas", concluyó Fernández.