Facundo Manes confirmó que denunciará a Santiago Caputo por amenazas: "Es el hombre más poderoso de Argentina"

Facundo Manes, diputado nacional por la Unión Cívica Radical, confirmó este lunes que llevará a cabo una denuncia contra Santiago Caputo, asesor del presidente Javier Milei.

Manes brindó más detalles acerca del tenso momento que vivió con Caputo, en los pasillos del Congreso de la Nación tras la apertura de Sesiones Ordinarias el pasado sábado.

El legislador señaló en una entrevista con el canal A24: “Lo que pasó acá es que el hombre más poderoso de la Argentina me amenazó. Parece más poderoso que (Javier) Milei”, apuntó.

Además, Manes volvió a dar detalles de lo que sucedió con el asesor luego de la discusión que mantuvo con el presidente Javier Milei en plena asamblea legislativa: “Le dije (a Caputo) que no lo escuchaba y lo que sí le entendí es que me dijo, ‘ya me vas a escuchar’. Después salí de Pasos Perdidos, fui por un pasillo para agarrar un auto y vi la imagen de la escalera, como una patota que bajó de la escalera, vino Caputo desaforado, me pecheó y me amenazó. Luego llegó alguien que tapó la cámara, me pecheó y me dio unos cortitos”.

“Me dijo ‘vos no podes hacer lo que hiciste porque para hacer eso tenes que estar limpio. Yo le digo que estoy limpio y me dice ’yo te conozco'. Te amenaza”, declaró el parlamentario.

En este punto, advirtió: “Quiero que sepa la sociedad que si le pasa esto a un diputado nacional, le puede pasar a un periodista honesto en el país”.

"¿Cómo un policía honesto quiere desarmar a una policía corrupta? ¿Cómo un juez puede investigar si a un diputado nacional, el día de la Asamblea Legislativa, con las cámaras, lo amenazan y le pegan físicamente? ¿Cómo no voy a estar preocupado? Estamos frente a un proceso que puede terminar en una deriva autoritaria”, agregó el dirigente.

A su vez, Manes se definió como “un argentino común”, pero aclaró: “No me voy a amedrentar ni tener miedo a un consultor político que ahora tiene poder, que lee libros de Maquiavelo o de juegos de poder para amedrentar opositores. Yo estoy limpio”.

También señaló que Milei es responsable de las acciones de Caputo y que no puede “estar permitiendo esto”. Y consideró que el kirchnerismo y el mileísmo son dos caras de la misma moneda.

Respecto de la última Asamblea Legislativa, describió cuál era el clima que percibió en el recinto: “El ambiente era hostil, éramos 4 o 5 del bloque Democracia para Siempre. Me sentí realmente opositor a Milei sin ser peronista o kirchnerista. Las gradas estaban llenas de funcionarios, de libertarios jóvenes y trolls. Lleno de militantes, como en la época del kirchnerismo”.

Por último, Manes confirmó que seguirá “hasta el final”. Y pidió que Milei “se calme”, convoque al diálogo y “deje de estar” con la casta.