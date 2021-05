La primera dama, Fabiola Yañez, rechazó a través de un comunicado las acusaciones de plagio que se le formularon esta semana respecto de una monografía final que presentó en la materia Seminario y Trabajo de Integración II, aclarando de paso que no se trató de una “tesis”, como fue dicho.

“Con sincero asombro he conocido una supuesta noticia que no es tal”, sostiene, en referencia a la acusación de que obtuvo su licenciatura en Periodismo como “resultado de una sucesión de plagios”.

“Se ha escrito y ha hablado sobre un ‘descubrimiento’ que en realidad nada descubre -escribió la Primera Dama-. Les ha bastado con hacer click en cada enlace de referencia que yo misma exhibo con exhaustivo detalle en aquella investigación académica. Notas de referencia y bibliografía con las web correspondientes, sin ocultamiento alguno. Efectivamente, toda persona interesada que quiera acceder a mis fuentes las encuentra de inmediato porque soy yo misma quien las muestra”.

Yañez aseguró que el verse “injustamente maltratada” le ha causado “dolor”, se define como “una persona responsable y estudiosa”, que se ve “en un sitio de protagonismo” no buscado, dice sentir orgullo por el interés despertado por su trabajo académico y se declara agradecida a la Universidad que lo validó y anuncia que acudirá a la justicia para defenderse de quienes han puesto en duda su honestidad intelectual.

Como se puede observar desde el mismo título y a lo largo de todo el texto, siempre utilicé y apliqué la metodología intertextual, que me otorgó diferentes técnicas y herramientas: tanto intertextos como paratextos, refundición, apropiación, citas, etc. Fronteras y límites de escritura que exhibo sin cesar, en cada renglón. Cada hipertexto y su recreación exhibe la suma de sus respectivos hipotextos con total nitidez.

Para que se ilustren mejor mis críticos, les recomiendo acudir al Palimpsesto de Gerard Genette, donde se describe con amplitud como valerse de tales recursos. También en La escritura y sus fronteras, de Silvia Barei, pueden actualizar sus saberes. Si no les bastan, puede buscar en la web.

Desde sus puntos de vista acotados apenas a sistemas de investigación arcaicos, Virgilio habría plagiado a Homero, Cervantes habría sido un plagiario de Las mil y una noches y Arlt lo sería de Güiraldes, y así sucesivamente. La palabrota ‘plagio’, señores, ni me roza siquiera.

Es evidente que intentan socavar mi fortaleza. Buscan alguna clase de debilidad y, como no la encuentran, la inventan. A lo mejor confían en la ignorancia de quienes acceden a tamaños libelos para mostrar alguna especie de vulnerabilidad que desearían encontrar. Hay lectores y espectadores crédulos e ingenuos, claro.

En mi caso, soy una persona responsable y estudiosa. Lo hago callada y con la identidad humilde de la que provengo y como vivo. Me veo en un sitio de protagonismo que no he buscado. Siento una especie de orgullo que me fortalece al notar que mi trabajo de investigación está siendo observado con lupa. Me reconforta el modo como los profesores evaluaron mis conclusiones alcanzadas tras varios meses de trabajo. Estoy agradecida a la Universidad que lo validó y consideró valioso como para compartirlo en la web poniéndolo al alcance de quienes quieran leerlo.

En cuanto a la duda sobre mi honestidad intelectual que se ha colocado en mentes crédulas y sensibles, así como a la validez de mi titulación, son mentiras manifiestas, denotan una real malicia de quienes solo persiguen el hecho cierto y objetivo de dañar a mi persona y en consecuencia al gobierno, por lo que el camino legal me resulta el único apropiado.

Lic. Fabiola Yáñez