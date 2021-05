El ministro de Salud de Chubut, Fabián Puratich, se refirió este domingo, en redes sociales, a la actual situación sanitaria del país y la provincia en el marco de las nuevas restricciones impuestas por el presidente Alberto Fernández.

"Semana epidemiológica 20 en Chubut, vemos en esta semana como drasticamente subió la cantidad de casos diagnosticados. La velocidad de ascenso de la curva es muy rápida con aumento de internaciones tanto en UTI como en clínica médica, lo que implica mayor estrés del sistema sanitario tanto público como privado. Si lo vemos por áreas observamos que todas tienen en mayor o menor medida una aumento de distinta magnitud de la curva de contagios"., expresó el funcionario al inicio de un extenso hilo de tuits donde repasó distintos temas relacionados a la pandemia.

En ese sentido, y en relación al Área Programática Sur, Puratich remarcó que continúa siendo la que tiene mayor cantidad de casos diagnosticados, pero aclaró que en el conglomerado Comodoro-Rada Tilly es donde se realizan más testeos.

"En el Área programática Trelew también se observa aumento de los casos diagnosticados con un aumento de la curva acelerado y una ocupación de camas críticas. El Área programática Norte también presenta la misma situación epidemiológica con aumento sostenido de los casos diagnosticados y un preocupante aumento de las internaciones donde ya se tuvieron que ocupar parte de las camas adicionales instaladas durante la primer ola en el hospital", agregó.

El Área Programática Esquel, aclaró, continúa en un alto nivel de casos y de ocupación de camas, el cual también es "muy prolongado en el tiempo".

La campaña de vacunación fue otro de los temas tratados por el ministro. "A pesar de criticas a un sistema y a trabajadores y trabajadoras que día a día ponen todo para vacunar a la mayor cantidad de personas se sigue avanzando a buen ritmo ya aplicándose al día de hoy 144.993 vacunas según el monitor nacional donde volvemos a aclarar no impactaron aún la totalidad de vacunas aplicadas teniendo una diferencia entre aplicadas/impactadas de alrededor de 11.000 dosis y estamos trabajando para regularizarlo", dijo.

Por otro lado, previo a resaltar las distintas medidas de cuidado fundamentales para evitar los contagios, Puratich explicó que el plan DetectAr "sigue funcionando y se sigue aumentando la capacidad de testeo día a día".

"Otras de las medidas fundamentales a cumplir son las que se llevan adelante mediante los Decretos, que volvemos a recordar son leyes que no se deben "interpretar" se deben CUMPLIR, gran ansiedad porque salga un decreto que luego todos y todas se encargan de "interpretar", lo único que se debe hacer es cumplir. Hay dos decretos vigentes y deben ser cumplidos, vuelvo a repetir tenemos que ser más maduros en todo sentido, social, cultural y político para lograr mejores objetivos. Las cosas que se suspenden, se suspenden, no se le busca la vuelta para incumplirlas. Si entendemos eso todo va a ser más fácil y fluido", agregó, y cerró:

"Dejemos de discutir, dejemos de interpretar y trabajemos todos juntos para cuidar a nuestra comunidad, a nuestros afectos. El sistema sanitario está absolutamente tensionado, los trabajadores y trabajadoras de salud agotados después de más de 15 meses de trabajo continuo sin descanso con una carga emocional y física difícil de soportar y tiene que escuchar a actores sociales y políticos quejarse por no poder comer un asado? Por no poder jugar al fútbol? Por no poder festejar un cumpleaños? Seamos empaticos y solidarios esta enfermedad afecta todos y todas no distingue sexos, edad, condición social, religiosa ni política. Si nos cuidamos entre todos es mucho, pero mucho mejor. Estamos en un momento crítico y complejo y si todos tiramos para el mismo lado saldremos mucho más rápido y con menos daño".