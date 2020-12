RAWSON (ADNSUR) - La penúltima sesión del año dejó una Hora de Preferencia para alquilar balcones, donde explotó de lleno en el bloque oficialista la crisis en torno al audio de la diputada Leila Lloyd Jones, quien fue interpelada por tres legisladores arcionistas para que de nombres concretos de quiénes fueron los que cobraron coimas, como ella afirmó en un audio que se hizo viral. La diputada sólo expresó que hoy fue a la justicia con una presentación en la que dio datos concretos de lo que sabe, y afirmó que teme por su seguridad, por lo que afirmó que si algo le ocurre, el responsable será el gobernador de la provincia.

La que introdujo el tema fue María Cativa, quien cuestionó a Lloyd Jones y expuso que “resulta desatinado y con mucha falta de tacto de sentido común, realizar semejante denuncia que nos involucra gratuitamente a todos y nos daña la honra y reputación”.

Además, señaló que todo presunto delito debe ser hecho con nombre y apellido ante la Justicia. “No es posible que nos involucren a todos porque eso conspira y daña la Institución. Insto a la diputada a concurrir ante quien corresponda, dar los nombres de los involucrados y hacerse cargo de las consecuencias”, dijo.

Le respuesta de Lloyd Jones llegó de inmediato, y manifestó que cuando recibió la notificación del Procurador General "presenté en la Justicia mi declaración y mi verdad punto por punto”. Y pidió a sus pares que se acerquen a la Procuración para conocer de primera mano su verdad. “En esta banca me puso el pueblo de mi querida provincia al cual debo responder y defender. Al único que me debo es al pueblo. Fueron días muy difíciles los que viví de presiones y operaciones por decir que no voy a votar por el proyecto de zonificación por la Megaminería”, aseguró.

Asimismo, indicó que “lo único que les voy a pedir es seguridad. Así como hay muchos diputados que cuentan con seguridad, yo también la voy a necesitar. El 8 de diciembre tuve una manifestación en la puerta de mi casa y no tuve ningún policía. Tuve 6 horas una zona liberada sin ningún tipo de protección. Si algo me pasa a mí o mi familia, hago responsable directamente al gobernador y al ministro de Seguridad”, apuntó.

La diputada reconoció que “viví los peores momentos que fueron inimaginables que ya expliqué en la declaración que presenté en la Justicia. Las presiones fueron muy grandes y hubo operadores de todo tipo para que yo no me presentara a la Justicia”. Por último agradeció los llamados y mensajes que le hicieron llegar los vecinos: “Me sentí muy acompañada en este momento y me hicieron sentir que no estoy sola en esto”.

Sobre el final de la sesión se originó un duro cruce entre los diputados Roddy Ingram y Juan Horacio Pais contra Leyla Lloyd Jones. De manera exaltada, Ingram afirmó “yo no soy un coimero, yo no cobré 10 millones de pesos, exijo que la diputada Leyla Lloyd Jones diga en esta cámara quiénes son los diputados que cobraron", y advirtió que iniciará en la justicia acciones civiles, al tiempo que resaltó “no es una diputada cualquiera, es la vicepresidenta primera de esta Honorable Legislatura”.

Por su parte, Pais pidió nombres y apellidos. “Si hay algún diputado que cobró se deben saber los nombres. En el audio se afirmaba que diputados habían cobrado coimas. De ser así deben ser expulsados de la Legislatura y pagar las consecuencias con la justicia. La diputada Lloyd Jones debe dar explicaciones públicas. Estoy convencido que cuando se lleven a cabo las investigaciones ningún diputado va quedar involucrado”.

Lloyd Jones contestó: “Lamento que se hayan sentido ofendidos por el audio que circuló. El audio era de un grupo de WhatsApp del interbloque y de ahí se filtró. Yo me presenté en la justicia y dije mi verdad, les puedo acercar, si quieren una copia de mi denuncia donde doy nombres y digo la verdad”.

El debate se cerró en ese punto, se levantó la sesión, y se cree que podría seguir el próximo martes, y también en el terreno judicial.

15 PEDIDOS DE JUICIO POLITICO

En la sesión además ingresó una nota presentada por la abogada Cynthia Tamara Castro, solicitando juicio político al señor Gobernador Mariano Arcioni, por mal desempeño e incumplimiento de los deberes a su cargo, inobservancia del orden constitucional y abuso de autoridad.

Y también ingresaron un total de 14 notas presentadas por Cristina Riquelme, Félix Rojas, Ezequiel Ybañez Rearte, Gladys Díaz, Luis Mansilla, Néstor La Paz, Ramón Vásquez, Francisco Massardi, José Ledesma, Pablo Sandoval, José Torrico, Alfredo Montesino, Martín Sandoval y Pablo Leuful, solicitando se inicie juicio político a los señores Ministro de Seguridad de la Provincia, Dr. Federico Massoni y al señor Ministro de Salud, Dr. Fabián Puratich, por falta de cumplimiento de los deberes a su cargo, inobservancia del Orden Constitucional, abuso de autoridad, usurpación de autoridad y otros.

En el inicio de la sesión, se aprobó un pedido de informes de los diputados Aguilera, López y Pagliaroni, del Bloque Juntos por el Cambio, dirigido al Ministerio de Educación de la Provincia, sobre el detalle de las carreras de los Institutos Superiores de Formación Técnica que no serán habilitadas para ingresantes a primer año en el ciclo 2021, detallando sedes en las que se cierra cada carrera y en las que se mantendrá la oferta académica.

También se dio ingreso al Proyecto de Ley N°146/20, presentado por la diputada Gabella, del Bloque Chubut al Frente, por el cual prorroga hasta el día 31 de junio de 2021, la declaración de la emergencia del sector turístico en todo el territorio provincial, así como los términos y beneficios dispuestos por la Ley XXIII N° 44.

En otro orden, no se aprobó el pedido de la diputada Rossana Artero para tratar sobre tablas el Proyecto de Ley N°148/20, por el cual los listados integrados por la nómina de postulantes titulares equivalentes al cien por ciento (100%) de las viviendas a adjudicar y la nómina adicional de postulantes equivalentes al veinte por ciento (20%), de las viviendas a adjudicar, deberán ser publicados obligatoriamente por el término de cinco (5) días, en el Boletín Oficial.

MAS TEMAS

Entre los ingresos a comisiones, se comunicó el Decreto Nº1213/20, presentado por el Poder Ejecutivo, por el cual establece el marco normativo transitorio con distanciamiento social, preventivo y obligatorio. Y también el Proyecto de Ley N°147/20, presentado por el Poder Ejecutivo, por el cual propone la aprobación de la Ley Provincial de Turismo.

También se dio ingreso a la nota presentada por el Dr. Alejandro Panizzi, Ministro del Superior Tribunal de Justicia, en la que hace referencia a la reunión mantenida con miembros de esta H. Legislatura en razón del Presupuesto de Gastos y a la inquietud presentada por el diputado País por los dichos atribuidos a la Diputada Lloyd Jones, que en formato de audio, fueran viralizados en las redes sociales.

Otra nota que fue enviada a los diputados, lleva la firma del Defensor General del Ministerio de la Defensa Pública, sobre el derecho de consulta de las comunidades indígenas de la meseta en relación al Proyecto de Ley General N° 128/20 presentado por el Poder Ejecutivo.

Y finalmente, se comunicó una nota presentada por la Presidenta del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, sobre el reclamo de las comunidades indígenas del Departamento Telsen – Gastre, con relación al Proyecto de Ley General N° 128/20 que fuera enviado por el Poder Ejecutivo.