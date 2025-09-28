La Sala II de la Cámara en lo Civil y Comercial Federal decidió eximir a Cristina Fernández de Kirchner de abonar los 22.300 millones de pesos que se le exigían en una demanda civil relacionada con la causa conocida como Vialidad.

En un fallo dividido, la mayoría de los jueces consideró que no existen pruebas suficientes para atribuirle responsabilidad económica y que, sin una condena penal definitiva, no corresponde dictar una sentencia civil de ese alcance.

Desde el kirchnerismo celebraron la decisión y la interpretaron como un revés al "lawfare", mientras que sectores opositores la criticaron duramente, advirtiendo que transmite un mensaje de impunidad.

Expertos en derecho subrayaron que las demandas patrimoniales contra exfuncionarios son poco frecuentes y difíciles de justificar sin una resolución penal previa.

A pesar del fallo favorable, el panorama judicial de la expresidenta no está cerrado: la causa Vialidad sigue en curso, al igual que otras investigaciones en diferentes etapas procesales.

En el ámbito político, esta resolución podría fortalecer la figura de Fernández de Kirchner dentro de su espacio, en un contexto en el que el oficialismo continúa impulsando cambios en el Poder Judicial. El debate sobre hasta dónde llega la responsabilidad civil de quienes han ocupado cargos públicos vuelve a ocupar un lugar central en la agenda pública.

Con información de NA