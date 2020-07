RAWSON (ADNSUR) - Mañana martes volverá a haber actividad fuerte en la Legislatura que tiene prevista la reunión de Labor Parlamentaria a las 8 y la sesión para las 9 de la mañana, pero donde el interés estará puesto fuera de lo que ocurra en el recinto, una vez que terminen de sesionar, ya que al mediodía se reunirá la Sala de Acusar para definir sus autoridades y la integración de la Comisión Investigadora, y a las 15 está prevista la visita del ministro de Economía, Oscar Antonena.



El trámite de la Sala de Acusar es una cuestión formal que no va a entender en los pedidos de juicio político que ingresaron en la última sesión, ya que primero deberá la comisión de Asuntos Constitucionales evaluar la admisibilidad de los planteos, antes de emitir un dictamen y elevarlo a la Sala de Acusar. Los tiempos son difíciles de establecer, porque la ley no fija plazos en este sentido, pero integrantes de la comisión dijeron a ADNSUR que “no tienen apuro” para avanzar con estos temas.



Respecto a la visita de Antonena, convocado por el presidente del bloque arcionista, Juan Horacio Pais, tendrá como motivo aclarar dudas de los diputados de todos los bloques respecto al proyecto de reestructuración de la deuda pública, que podría ser analizado en la comisión de Presupuesto y Hacienda este miércoles y quizás ser tratado en la sesión del próximo jueves.



Respecto a este tema, como ya informó esta agencia de noticias la semana pasada, el oficialismo aún no cuenta con los votos necesarios, y los bloques de la oposición pretenden realizar modificaciones al proyecto original.



En diálogo con ADNSUR, el diputado justicialista Carlos Eliceche, sostuvo que “nosotros tenemos un planteo desde un primer momento, porque sabemos que es importante la refinanciación de la deuda, pero también decimos que han falta otras acciones que van más allá de simplemente refinanciar la deuda. Con eso no alcanza”.



Indicó que “hemos pedido en reiteradas oportunidades cuál es la situación económica y financiera de la provincia. Queremos saber cuál va a ser la medida de control de gastos que va a llevar adelante la provincia más allá de la refinanciación de la deuda. Estamos analizando punto por punto el proyecto que ha presentado el Ejecutivo. Tenemos varias correcciones y varios puntos de vista en los que diferimos del proyecto oficial”.



Afirmó el diputado justicialista que “no queremos darle un “cheque en blanco” a este Ejecutivo que maneja tan irresponsablemente los números de la provincia. Entonces, hemos puesto en nuestro Proyecto limitaciones tanto a las tasas de intereses como a las garantías que pretende darle a los bonistas. Sabemos que son las mejores que pueden tener a tal punto que hoy en día, los bonistas cobran antes que la provincia.



De todos modos, dijo Eliceche que desde el Frente de Todos “creemos que en el fondo es necesaria la renegociación porque la provincia tiene un estado asfixiante. Pero también es necesario saber que se va a hacer con esos fondos y cuáles son los intereses que vamos a pagar. Y saber que no vamos a dar más garantías ni que va a haber nuevos endeudamientos a los ya existentes. Todo es lo fundamental que le vamos a proponer para apoyar este proyecto del Ejecutivo”.



Para el legislador opositor, está claro que “somos poco optimistas en que esa negociación pueda prosperar, dada la tranquilidad y comodidad que tienen los bonistas chubutenses a diferencia de los bonistas de otras provincias o quienes negocian con el Gobierno Nacional. Queremos saber cuál va a ser el camino a seguir con esos fondos para encaminar los números de la provincia. Hoy tenemos un déficit de más de 2500 millones de pesos mensuales. No alcanza con el solo hecho de renegociar la deuda. Por eso, pedimos distintos informes al Ministerio de Economía, a distintos ministerios, los asesores del Gobernador para saber por dónde empiezan a achicar los gastos para poder cumplir con los trabajadores que es la mayor preocupación que tenemos todos”.