CAPITAL FEDERAL - El único juicio oral en marcha contra Cristina Kirchner volverá hoy (lunes) a tener actividad tras el receso de la feria judicial. El Tribunal Oral Federal (TOF) Nº 2 escuchará desde las 9 al exfuncionario macrista Fernando Sánchez, que declarará como testigo en el proceso que investiga irregularidades en licitaciones de la obra pública vial en la provincia de Santa Cruz a favor del empresario Lázaro Báez.

Sánchez, propuesto por la Oficina Anticorrupción (OA), completará el bloque de testigos que declaran como parte de los querellantes. La lista, de casi 160 testigos -uno por audiencia-, se extenderá durante todo este año y probablemente se complete recién en 2021.

Uno de los testigos que podrían declarar durante este año es el presidente Alberto Fernández, que fue propuesto por Cristina Kirchner durante su última indagatoria. La vicepresidenta fue la última en declarar en diciembre y se llevó toda la atención al lanzar fuertes acusaciones contra los jueces Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso, a cargo del tribunal de juicio.

Más allá de la posible presencia del Presidente en Comodoro Py -también puede declarar por escrito-, están previstas las testimoniales del titular de la Cámara de Diputados, Sergio Massa; del gobernador de Chaco, Jorge Capitanich; del titular de Yacimiento Carbonífero Río Turbio, Aníbal Fernández, y del exjefe de Gabinete Juan Manuel Abal Medina, entre otros.

La Justicia investiga la entrega de 52 obras públicas desde Vialidad Nacional en favor del Grupo Austral, que comandaba el empresario -también detenido- Lázaro Báez. Según concluyó el juez de primera instancia Julián Ercolini cuando elevó la causa a juicio oral, de un total de 88 obras llevadas a cabo en Santa Cruz en el período 2004-2015, 51 se contrataron (por un monto de 46.000 millones de pesos) con empresas de Báez.

La última documentación que ingresó en el expediente es un peritaje contable realizado sobre cinco de esas obras públicas que da cuenta de sobreprecios por 190 millones de dólares. A esa prueba también se suman otras evidencias sobre falta de cumplimiento en distintas obras, como rutas en la provincia de Santa Cruz. Cristina Kirchner está acusada de liderar la asociación ilícita que se encargó del direccionamiento de esos contratos.

Mientras el juicio oral continúa en marcha, la Corte Suprema todavía debe resolver distintos planteos realizados por la defensa de los acusados. El tribunal había pedido que el TOF Nº 2 le enviara el expediente central de la investigación una semana antes del comienzo del juicio, en el pasado mayo, una decisión que generó suspicacias, pero que finalmente no demoró el arranque del juicio. La Corte deberá definir durante este año la cuestión de fondo sobre los planteos realizados por las defensas de los acusados.

Según destacó La Nación, además de Cristina Kirchner y Báez, otros exfuncionarios kirchneristas son acusados en este juicio, como el ex ministro Julio De Vido, el ex secretario José López, el ex funcionario de Vialidad Nelson Periotti, Santiago Carlos Kirchner, el ex subsecretario de Obras Públicas Abel Fatala y varios ex directivos de Vialidad.