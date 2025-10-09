El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, confirmó que la administración de Donald Trump asistirá a la Argentina con un swap de US$20.000 millones. Además, aseguró que durante la jornada de este jueves compraron “directamente” pesos argentinos.

“El Tesoro de EE. UU. (@USTreasury) ha concluido cuatro días de intensas reuniones con el ministro @LuisCaputoAR y su equipo en Washington D. C. Hablamos sobre los sólidos fundamentos económicos de Argentina, incluyendo los cambios estructurales ya en marcha que generarán importantes exportaciones en dólares y reservas de divisas”, señaló Bessent en su cuenta de X.

Sobre el acuerdo alcanzado con el ministro Caputo, señaló: “Además, hemos finalizado un acuerdo de swap de divisas por 20.000 millones de dólares con el Banco Central de Argentina. El Tesoro de EE. UU. está preparado, de inmediato, para tomar las medidas excepcionales necesarias para estabilizar los mercados”.

En otro tramo de su extenso mensaje, Bessent detalló: “Le recalqué al ministro Caputo que el liderazgo económico de @POTUS @realDonaldTrump, con el lema ‘América Primero’, está comprometido con el fortalecimiento de nuestros aliados que acogen el comercio justo y la inversión estadounidense”.

También sostuvo que hay “líderes empresariales estadounidenses que, gracias al liderazgo del presidente Milei, están deseosos de estrechar los vínculos entre las economías estadounidense y argentina” y que las negociaciones con Caputo incluyeron conversaciones “sobre los incentivos a la inversión de Argentina y las herramientas estadounidenses para impulsar con fuerza la inversión en nuestros socios estratégicos”.

Apoyo a las medidas económicas y diagnóstico de la situación política

El secretario del Tesoro se refirió a las medidas aplicadas por el gobierno de Milei, en el marco del acuerdo con el FMI, y sostuvo que “las políticas argentinas, cuando se basan en la disciplina fiscal, son sólidas. Su banda cambiaria sigue siendo adecuada para su propósito”.

Según informó Bessent, las charlas con Caputo también giraron en torno a la situación política que atraviesa el gobierno, de cara a las elecciones de octubre. “Revisamos el amplio consenso político en Argentina para la segunda mitad del mandato del presidente @JMilei. Me sentí alentado por su enfoque en lograr una libertad económica fiscalmente sólida para el pueblo argentino mediante la reducción de impuestos, el aumento de la inversión, la creación de empleo en el sector privado y la colaboración con aliados. A medida que Argentina se libera del lastre del Estado y deja de gastar para la inflación, grandes cosas son posibles”, afirmó.

Por último, sostuvo: “El éxito de la agenda de reformas de Argentina es de importancia sistémica, y una Argentina fuerte y estable que contribuya a consolidar un hemisferio occidental próspero es de interés estratégico para Estados Unidos. Su éxito debería ser una prioridad bipartidista”.