Estado de alerta y preocupación en el kirchnerismo: temen la inminente detención de Cristina Fernández

El kirchnerismo atraviesa horas de gran tensión y preocupación. Desde el Instituto Patria, el núcleo político que acompaña a Cristina Fernández, han alertado que la Corte Suprema de Justicia podría emitir un fallo definitivo en los próximos días que confirme la condena por corrupción en la causa Vialidad. Este escenario abriría la puerta no solo a la inhabilitación política de la ex presidenta, sino también a su posible detención.

El senador Oscar Parrilli se comunicó con el diputado Eduardo Valdés para compartir la preocupación que recorre a los referentes del oficialismo. La expectativa es que el máximo tribunal resuelva durante la reunión de acuerdos del martes próximo, aunque no está confirmado que ese día se dé el fallo. En el entorno de la ex mandataria creen que la decisión es cuestión de días y no de semanas.

Esta situación genera un estado de “alerta y movilización” en el peronismo kirchnerista, que se prepara para reaccionar políticamente ante lo que consideran una persecución judicial y una proscripción electoral. La posibilidad de que la sentencia se confirme antes del 19 de julio complicaría la candidatura de Cristina para las elecciones legislativas de septiembre en la Tercera Sección Electoral bonaerense, una de las zonas con mayor población y votos para el oficialismo.

El rechazo de la Corte a la recusación del juez Ricardo Lorenzetti, considerado el último obstáculo procesal, es interpretado como una señal de que el tribunal está dispuesto a avanzar. Sin embargo, hay incertidumbre sobre el momento exacto en que se dictará la sentencia, ya que la Corte suele evitar fijar fechas públicas para sus fallos, especialmente en contextos electorales delicados.

Desde el peronismo, la eventual detención de Cristina es vista como una “bomba neutrónica”, una acción que podría sacudir la política nacional y fortalecer la unidad del peronismo ante la persecución judicial. Algunos dirigentes señalan que, históricamente, estas detenciones han tenido un impacto variable en la política: recuerdan casos como el de Menem, detenido durante la presidencia de De la Rúa, y Lula en Brasil, quien tras ser encarcelado logró regresar al poder.

Por otro lado, el gobierno de Javier Milei podría experimentar un alivio electoral en la provincia de Buenos Aires, evitando enfrentar a Cristina como candidata en una elección donde las encuestas muestran un fuerte respaldo para ella.

El peronismo anticipa que la detención será presentada como una maniobra política para proscribir a la ex presidenta, mientras que desde sectores opositores se insiste en que debe ganarse en las urnas, no a través de acciones judiciales. La Corte enfrenta un dilema complejo: si falla ahora, rompe con la tradición no escrita de no afectar derechos políticos en años electorales, pero retrasar el fallo podría debilitar su imagen de independencia.

Además, la Corte podría elegir entre varias opciones procesales: negar tomar el caso y dejar firme la sentencia de la Cámara de Casación, o revisar los recursos que duplican la condena bajo la figura de asociación ilícita, lo que podría extender el proceso y dar más tiempo a la defensa.

Mientras tanto, la tensión crece y la política argentina se prepara para una definición que podría cambiar el rumbo de las elecciones y la estabilidad institucional del país.

Con información de La Política Online.