Luego de que la Cámara Federal Porteña determinara que Mauricio Macri y otros funcionarios de su gobierno no integraban una asociación ilícita en la causa que investiga supuesto espionaje ilegal, la vicepresidenta Cristina Kirchner apuntó en Twitter contra los jueces que integran el tribunal.

"¡Llegó Papa Noel!", fue el primer tuit de la ex presidenta, con el que abrió un extenso hilo donde criticaba la decisión judicial.

“Ayer, la Cámara Federal de Comodoro Py que durante 4 años, con Bruglia -el camarista puesto a dedo por Macri- como personaje estelar, decía que yo era la jefa de ¡4 asociaciones ilícitas! -disparate jurídico-, ¡y que, además, en una de ellas estaban incluso mis hijos!”, afirmó Cristina Kirchner en su embestida contra Pablo Bertuzzi y Mariano Llorens.

"Ahora dice, en tándem con el camarista Llorens -el que visitaba a Macri en Olivos-, que Mauricio Macri como presidente, Gustavo Arribas como titular de la AFI y Silvia Majdalani como su subdirectora, no tienen nada que ver con el espionaje que desde la AFI -que depende directamente de la Presidencia de la Nación- hicieron sobre mí, sobre opositores políticos, sobre dirigentes sindicales y hasta sobre miembros de su propia fuerza política”, agregó.

En ese sentido, la también ex senadora consideró que "los agentes de inteligencia de la AFI utilizaron recursos y logística del organismo para espiar todos y cada uno de los objetivos que sólo le interesaban al mismísimo Mauricio Macri… pero él, su amigo Arribas y su socia Majdalani no sabían nada y no tienen nada que ver. ¡Andá!”.

“Regalito de navidad de dos jueces de la Cámara Federal de Comodoro Py para Macri y su pandilla. ¡Mamita!”, cerró.

Cabe destacar que aye la Cámara Federal porteña emitió un fallo donde consideró que no existió una asociación ilícita para hacer vigilancia política, y que tampoco había existido espionaje sobre las cárceles federales.