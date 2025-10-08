El diputado nacional por La Libertad Avanza (LLA) José Luis Espert comenzará este miércoles su licencia, la cual se extenderá hasta el 8 de diciembre, en el marco de la imputación por los vínculos con el empresario acusado de narcotráfico Federico ‘Fred’ Machado.

Según informó la agencia Noticias Argentinas, Espert seguirá cobrando la dieta porque no solicitó la renuncia al goce de sueldo.

El economista solicitó la licencia ante el presidente de la Cámara baja, Martín Menem. El legislador manifestó que el cese de actividades será “por motivos particulares”. La presentación fue realizada días después de que el libertario renunciara a la candidatura en las próximas elecciones legislativas nacionales y a su cargo como titular de la Comisión de Presupuesto y Hacienda.

Milei sobre la renuncia de Espert: “El kirchnerismo montó una operación”

Durante el martes se conoció que el fiscal federal de San Isidro, Fernando Domínguez, inició una investigación contra Espert por presunto lavado de dinero en relación con los 200.000 dólares que Espert cobró, en el año 2020, por parte de Machado, quien quedó a un paso de ser extraditado a Estados Unidos para ser juzgado por lavado de dinero, estafas y narcotráfico.

La denuncia presentada contra el diputado libertario afirma que recibió en su cuenta “al menos la suma de 200.000 dólares de parte de una banda criminal que formaba parte de estructuras mafiosas ligadas al narcotráfico, y que se encuentra siendo juzgada en el fuero criminal del Distrito Judicial Este de Texas, Estados Unidos”.

Aunque Espert insiste en su inocencia y denuncia una “operación política”, su futuro inmediato estará marcado por los tribunales y el desenlace de un expediente que amenaza con tener derivaciones políticas imprevisibles.

CRÍTICAS DE LA OPOSICIÓN

El pedido de licencia fue rechazado por la diputada de izquierda Vilma Ripoll. “Nos mintió a todos, no es ingenuo ni víctima de una operación de chimento de peluquería, es el partícipe necesario de una verdadera asociación ilícita para negociar la política a través del narcotráfico. Cuando se bajó de su candidatura, dijo que no quería fueros ni privilegios; entonces, para ello debe renunciar”, sostuvo la legisladora.

También recordó dichos realizados por el economista, donde proponía tolerancia cero con los delincuentes. “Él ahora dice que para los narcos es bala o bala, así que se cuide, porque quizás entra en su propia definición; queremos la exclusión inmediata, en forma definitiva, de la banca”.