La actriz Esmeralda Mitre acusó públicamente a su cuñado, Marcos Pereda Born —vicepresidente de la Sociedad Rural Argentina— de ejercer violencia de género en su contra y arremetió contra la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y el presidente Javier Milei por permitir que un imputado siga en funciones.

A través de una publicación realizada en su cuenta de X, Mitre aseguró que Pereda Born está imputado y procesado por violencia de género tras un episodio de agresión física que, según destacó, se produjo frente a efectivos policiales.

“¿Cómo pueden permitir que haya un vicepresidente en la Sociedad Rural Argentina que pueda presentarse a elecciones, cuando es ilegal porque sería la tercera, estando imputado por violencia de género nada más y nada menos que a su cuñada?”, comenzó diciendo.

La actriz cuestionó al presidente de la Sociedad Rural, Nicolás Pino, y a la propia institución por permitir a Pereda Born presentarse en las elecciones internas para renovar su cargo, pese a su situación judicial.

Mitre reprochó directamente a Patricia Bullrich, con quien dice haber tenido una relación personal cercana:

"¿Cómo puede una ministra de Seguridad permitir semejante barbaridad? @PatoBullrich, me conoces de toda la vida; me extraña que actúes de una manera tan impune y, por sobre todo, poco inteligente, y me subestimes de semejante manera?".

"Además de haber sido íntima amiga de mi padre toda la vida y habiéndome visto crecer y trabajar en conjunto, me extraña!!!… Vergonzoso que me subestimes de semejante forma a mí. No está a la altura de tu inteligencia y supuesta ética subestimar a la gente equivocada", expresó apuntando contra la Ministra de Seguridad.

Además, la exigencia también alcanzó a Javier Milei, a quien le pidió "una respuesta" por el accionar de la funcionaria.

En el hilo de X, Mitre compartió fotos de los golpes sufridos como prueba del accionar violento, al tiempo que exigió la renuncia de Pereda Born de la entidad agropecuaria. Afirmó que la denuncia "fue hecha por la policía que depende de vos (en relación a Bullrich)" y calificó como "aberración" que un imputado siga en la cúpula de la Rural.

Hasta ahora, ni la Sociedad Rural ni los aludidos funcionarios —Bullrich ni Milei— emitieron comunicación pública oficial sobre las acusaciones. Tampoco se registraron comentarios de Nicolás Pino ni de la directiva de la Rural.

Este caso se enmarca en episodios anteriores donde Esmeralda Mitre utilizó sus redes para hacer denuncias con fuerte impacto mediático y político. Patricia Bullrich, por su parte, asumió en diciembre de 2023 como ministra de Seguridad en el gobierno de Milei.