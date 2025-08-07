Tras las elecciones internas del Partido Justicialista (PJ) en Chubut para elegir al candidato a diputado nacional, en las primeras horas postcomicio, el sector liderado por Dante Bowen habló de un “empate técnico”, mientras que el espacio de Juan Pablo Luque se proclamó ganador desde el inicio.

El referente José Glinski había señalado el lunes que era necesario esperar los números oficiales del escrutinio definitivo para despejar dudas. Finalmente, horas antes de que concluyera el conteo final, Bowen reconoció la victoria de Luque.

“Esta interna es un triunfo de la militancia que eligió un método claro y transparente. Ganamos en el 70% del territorio provincial y vamos a seguir sosteniendo la bandera de la renovación. La lapicera está en manos del pueblo y no la vamos a soltar”, sostuvo Bowen.

ESCRUTINIO DEFINITIVO

Este jueves finalizó el escrutinio definitivo realizado por la junta electoral del frente Unidos Podemos, integrado por el Partido Justicialista, el Frente Renovador, Chubut Somos Todos, el Socialismo Auténtico, el Partido de la Victoria y el Partido del Trabajo. El conteo ratificó el triunfo del sector encabezado por Juan Pablo Luque, por sobre la lista que llevaba como precandidato a diputado nacional a Dante Bowen.

El sector de Arriba Chubut postulaba a Juan Pablo Luque y Lorena Elisaincin para diputados nacionales, enfrentando a Primero la Patria de Dante Bowen y Ana Llanos. El triunfo fue para el sector del ex intendente de Comodoro Rivadavia por apenas 381 votos de diferencia.

También se definían candidaturas a consejeros populares de la Magistratura para las circunscripciones de Trelew y Esquel. El triunfo fue para el sector de Primero la Patria que llevaba las postulaciones de Carlos Silvestri (titular) y Alan Jones (suplente) por Trelew; y a Ezio Tracanna (titular) junto a Oscar Torres (suplente) por Esquel.

Otra dato significativo tiene que ver con la participación de afiliados que llegó a 10.874, es decir un 23,41% ya que la cantidad de personas habilitadas para votar era de 46.445, teniendo en cuenta que se trataba de una interna cerrada.

🗳️ Elecciones legislativas 2025 (nacionales):

Diputados nacionales: Se renueva la mitad de la Cámara de Diputados, es decir, 130 bancas.

Senadores nacionales: Se renueva un tercio del Senado: 24 bancas correspondientes a las provincias de Catamarca, Córdoba, Corrientes, Chubut, La Pampa, Mendoza, Santa Fe y Tucumán (3 senadores por cada una).

🗳️ Elecciones provinciales y municipales:

Además, varias provincias eligen cargos locales, como: