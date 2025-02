Escándalo por una criptomoneda que recomendó Milei en X: se disparó y, a la hora, se desplomó

El presidente Javier Milei generó controversia al recomendar en sus redes sociales un token llamado $LIBRA, lo que provocó un aumento en su valor. En un corto periodo de tiempo, la criptomoneda alcanzó un máximo de 4,978 dólares, lo que evidenció un interés repentino por parte de los inversores. Sin embargo, esta euforia fue efímera, ya que en cuestión de horas su precio se desplomó drásticamente hasta 0,99159 dólares.

“¡La Argentina Liberal crece! Este proyecto privado se dedicará a incentivar el crecimiento de la economía argentina, fondeando pequeñas empresas y emprendimientos argentinos. El mundo quiere invertir en Argentina”, posteó Milei y remitió a la web https://vivalalibertadproject.com

Primero se especuló con que le habían hackeado la cuenta de X, pero luego la diputada libertaria Lilia Lemoine dijo que se trataba de un posteo real del jefe de Estado.

La publicación fue repudiada por el economista liberal Carlos Maslatón, quien denunció: “Es oficial, no hay hackeo, confirmado por todo su entorno. Milei involucrado directamente en un fraude criptográfico. Ha traspasado todos los límites morales; esto que postea está hecho para robar. Ya no puede dudarse: causal de juicio político”.

Es que el token Libra, en pocas horas, registró una suba exponencial en su cotización y ya vale lo mismo que un gran banco de la Argentina, unos USD 6.000 millones.

Especialistas explicaron que se trata de una unidad de valor digital que funciona dentro de una red basada en tecnología blockchain, y que su objetivo es poco claro.

$LIBRA no es una criptomoneda tradicional, sino un simple contrato en Solana, lo que implica que no cuenta con el respaldo de una red propia ni con un desarrollo tecnológico sólido.

A diferencia de criptomonedas consolidadas como Bitcoin o Ethereum, que operan en redes descentralizadas con mecanismos de seguridad robustos, $LIBRA es solo un token creado dentro de la blockchain de la plataforma Solana, sin garantías de valor real o estabilidad. Las memecoins suelen ser altamente especulativas y vulnerables a caídas abruptas de precio, por lo que invertir en ellas puede representar un alto riesgo.

Solana es una plataforma de blockchain de acceso general con funcionalidad de contratos inteligentes. Se fundó en 2017 y la red principal fue lanzada en marzo de 2020. En 2021, especialistas señalaban que Solana podría ser un “competidor potencial de largo plazo de Ethereum”, refiriéndose a la alta velocidad de transacciones y los gastos acompañantes más bajos.

Expertos alertan que, al no existir información clara sobre los creadores y su propósito real, es posible que $LIBRA sea simplemente un esquema de manipulación de precios, donde los primeros compradores inflan su valor para luego vender y abandonar el proyecto, dejando a muchos inversores con pérdidas significativas, se advirtió en el mercado.

Por eso, recomiendan precaución antes de adquirir este tipo de activos digitales: Antes de invertir, es fundamental verificar si el proyecto cuenta con un equipo confiable, liquidez suficiente y una utilidad clara dentro del ecosistema de Solana. Para rastrear la actividad de este contrato en Solana y evitar posibles estafas, se pueden utilizar herramientas como Solscan, Jupiter y Dexscreener.

El proyecto asegura estar desarrollado por una entidad llamada «Kip Network» y coloca un email de contacto que, por poco serio que parezca, es una dirección de Gmail. El explorador DexTools muestra datos de trading desde el lanzamiento del token.

Puede verse allí que, a tan solo una hora de haber sido lanzado, se comerciaron más de 500 millones de dólares en LIBRA. Las llamativas y poco serias características de esta criptomoneda han despertado las dudas en la comunidad bitcoiner.

«Javo, ¿te hackearon?», le preguntó el influencer y comunicador venezolano Javier Bastardo al presidente de Argentina. Desde la cuenta de la comunidad «La Crypta» le dijeron al presidente: “¡NO JAVOOOOOOO! ¡ES CON BITCOIN! ¡NO LE DES BOLA A LAS SHITCOINS!”.

Ornella Panizza, la trader que es más conocida como «Lady Market», comentó: “Quiero creer que le hackearon la cuenta a Milei porque LIBRA fue un scam tremendo. Dos cuentas con el 70% del supply, raro. Tienen que dar explicaciones”.

Desde la organización BirminghamCyber, especializada en seguridad informática, especulan: “La cuenta del presidente Javier Milei posiblemente fue comprometida para promover una estafa de criptomonedas”.

Pero también hubo quienes felicitaron al mandatario por este lanzamiento de una nueva criptomoneda. Por ejemplo, Agustín Laje, politólogo y escritor especializado en la lucha contra la “ideología de género” y el “marxismo cultural”, escribió: “La libertad es el fundamento del crecimiento económico. ¡VLLC!!!!!!!”. Minutos después, Laje borró el mensaje sin dar mayores explicaciones.

Hasta el momento, no se ha brindado ningún comunicado oficial con más detalles sobre lo ocurrido. En el pasado, el actual presidente de Argentina ha promocionado presuntas estafas con criptomonedas. Fue ese el caso de CoinX, por el que Milei fue denunciado penalmente.

Milei: “No estaba interiorizado de los pormenores del proyecto”

Luego de la controversia, Milei eliminó el tuit en el que promocionaba el token cripto $LIBRA, vinculado al proyecto Viva La Libertad Project, tras reconocer que no estaba al tanto de los "pormenores" de la iniciativa. En un nuevo mensaje, explicó su decisión y apuntó directamente contra la "casta política" por intentar sacar rédito del episodio.

"Hace unas horas publiqué un tuit, como tantas otras infinitas veces, apoyando un supuesto emprendimiento privado del que obviamente no tengo vinculación alguna", escribió el mandatario. "No estaba interiorizado de los pormenores del proyecto y luego de haberme interiorizado decidí no seguir dándole difusión (por eso he borrado el tuit)", agregó.

En el mismo posteo, Milei cargó contra sus adversarios: "A las ratas inmundas de la casta política que quieren aprovechar esta situación para hacer daño les quiero decir que todos los días confirman lo rastreros que son los políticos, y aumentan nuestra convicción de sacarlos a patadas en el culo. ¡VLLC!", concluyó.

