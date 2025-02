El senador Carlos Linares criticó con dureza la conducta del presidente Milei, al señalar que “esto es un tema grave no sólo en el orden local, sino internacional. Un presidente de la Nación que un viernes por la noche, en lugar de esta pensando qué país tiene delante, está promoviendo y es cómplice, no sé si también socio, de una timba financiera, es muy preocupante”.

En cuanto a los próximos pasos, dijo que Unión por la Patria promoverá en comisiones el análisis de la conducta del presidente y analizar “si corresponde o no el pedido de un juicio político”, algo que, en principio al menos, no reuniría los votos necesarios.

“Veremos qué dicen los socios políticos de Milei, me refiero a sus aliados del PRO, los dialoguistas de la UCR. Nosotros en el Senado ya hicimos un pedido formal de citación al jefe de Gabinete, Guillermo Francos, para que venga a dar explicaciones. Vamos a dar ese primer paso y veremos si se conforma la comisión investigadora, porque lo que dijo el presidente, que se va a auto investigar, da risa”.

Linares recordó además que el año pasado promovió un pedido de juicio político, porque “para mí, el presidente tiene claramente un problema psiquiátrico”.

Con relación a las críticas expresadas por referentes del PRO, como Cristian Ritondo y Diego Santilli, respondió: “Los dos están sucios como una papa, con denuncias de propiedades en paraísos fiscales, no pueden hablar. La señora Cristina de Kirchner siempre estuvo a derecho, en estas causas que fueron inventadas por el gobierno de Mauricio Macri y mientras no haya sentencia definitiva de la Corte, no tienen por qué excluirla del proceso electoral”.

Desde el PRO toman distancia y tildan de “oportunista” al planteo kirchnerista

Por su parte, la senadora Andrea Cristina (PRO Chubut), al ser consultada por ADNSUR, remitió su postura al comunicado emitido a nivel nacional por esa fuerza política, que consideró que lo ocurrido es grave y pidió “una investigación a fondo” para dar respuesta en el plano local como también internacional, pero tomó distancia del planteo de legisladores peronistas, que ya hicieron un pedido de juicio político desde la Cámara de Diputados:

“En esto queremos ser claros: denunciamos la utilización oportunista de esta situación por parte del kirchnerismo, que no tiene ninguna credibilidad para dar lecciones de moral y transparencia -dice el comunicado-. No estamos a favor de un juicio político en esta instancia. Argentina no necesita más grieta ni maniobras políticas irresponsables, sino respuestas claras y justicia para quienes fueron afectados”.

“Es fundamental que se investigue a fondo cómo pudo suceder esto y que se esclarezcan todas las dudas -plantea el documento partidario-. El Gobierno anunció una investigación profunda, lo cual es un paso necesario, pero esperamos que este proceso sea riguroso y transparente, que responda todas las preguntas que hoy se hacen los argentinos y que se asuman las responsabilidades políticas que correspondan”.

Glinski: “El juicio político es un proceso democrático para esclarecer si hubo un hecho grave”

Por su parte, el diputado nacional José Glinski dijo que el bloque de Unión por la Patria comunicará su postura en una conferencia de prensa convocada para esta tarde, para profundizar los argumentos por los que el bloque ha decidido, con su presidente Germán Martínez, plantear un pedido de juicio político.

“Sabemos que es complejo contar con las manos suficientes para llevar adelante el proceso y además la misma comisión de Juicio Político está en una situación irregular, sin autoridades designadas, pero estamos convencidos de que el presidente es partícipe necesario de una estafa, en un acto que no se corresponde con las funciones que cumple como Presidente de la Argentina. No hace falta que haya incurrido en un delito, sino que hay otras causales entre las que se encuentran la inhabilidad moral, para llevar adelante una acción de promover un negocio privado con supuestas implicancias positivas para la Argentina”.

Además, explicó que en el proceso de juicio político los diputados tienen la función de acusar y los senadores la de juzgar, por lo que indicó que no necesariamente el inicio del proceso implica asegurar un resultado adverso para el presidente.

Frente al posicionamiento adoptado por el PRO, Glinski dijo que “son respuestas básicas y usan la misma fórmula de siempre, que ante cualquier acusación nos tiran los bolsos de López por la cabeza, como si eso fuese argumento suficiente como para rebatir cualquier tipo de cuestionamiento que nosotros hagamos. En este caso hay muchos fundamentos, porque el escándalo ya es de dimensiones globales y se ya se habla de consecuencias judiciales en distintos países”.

Finalmente, dijo que la iniciativa de UP se sumará a la del diputado Esteban Paulón, del bloque Encuentro Federal, que también impulsó el pedido de juicio político, por lo que estimó que otros legisladores de la misma línea también acompañarán el planteo.

“Con el transcurso de los días se van a ir sumando otras voces que van a permitir que podamos avanzar en esta investigación, que insisto en que es un proceso para determinar si hubo algún hecho grave y no anticipa un resultado, pero es más democrático que algunas causas judiciales que antes de comenzar, ya tienen la sentencia escrita”.