El espacio político La Libertad Avanza (LLA) atraviesa su crisis más grave desde la llegada de Javier Milei al poder. A la reciente expulsión de José Luis Espert por sus presuntos lazos con el narcotráfico se sumó una denuncia aún más comprometida: la diputada y candidata a senadora por Río Negro, Lorena Villaverde, habría sido detenida en 2002 en Miami por comprar un kilo de cocaína y tiene prohibido el ingreso a Estados Unidos.

Registros judiciales del estado de Florida confirmarían el expediente y desmienten las explicaciones de Villaverde, quien calificó las revelaciones como una “campaña sucia” y se sometió a una rinoscopia para probar que no consume drogas, confundiendo las acusaciones de tráfico con las de consumo.

En paralelo, dirigentes opositores como Facundo Manes y Esteban Paulón exigieron su exclusión del Congreso y su renuncia a la presidencia de la Comisión de Energía, advirtiendo que su situación judicial “afecta la institucionalidad” y compromete la imagen del país frente a empresas extranjeras.

La sombra de Julián Goinhex, su operador político

En el centro del entramado político que sostiene a Villaverde aparece un nombre conocido en la política rionegrina: Julián Goinhex, su principal asesor y operador en la provincia.

Goinhex es un exfuncionario del gobierno de Carlos Soria y de Alberto Weretilneck, que ya fue procesado en 2016 por los delitos de fraude a la administración pública e incumplimiento de deberes de funcionario. La Justicia lo acusó de autorizar pagos indebidos por vuelos contratados fuera del marco legal, generando un perjuicio al Estado de más de 112.000 pesos en sobreprecios.

El juez Carlos Mussi sostuvo entonces que Goinhex “consumó un accionar fraudulento” al aprobar facturas y dictar resoluciones “ilegítimas” bajo el mecanismo de “Legítimo Abono”, un procedimiento excepcional utilizado de manera indebida.

Del fraude al armado trucho libertario

Lejos de haberse retirado de la política, Goinhex reapareció el año pasado como la mano derecha de Villaverde en la estructura libertaria rionegrina. Su nombre volvió a los titulares tras la denuncia por fichas y adhesiones truchas para legalizar el partido La Libertad Avanza en Río Negro.

Según una investigación publicada por medios nacionales, Goinhex habría negociado la compra de cientos de fichas de afiliación —incluso de personas fallecidas y militantes de otros espacios— con el objetivo de “cerrar de una vez el tema del partido”, según consta en capturas de conversaciones de WhatsApp.

El caso derivó en una causa judicial en el Juzgado Federal de Viedma, a cargo del juez Hugo Horacio Greca, donde se investigan posibles delitos de falsificación de documentos y uso indebido de datos personales.

En uno de los mensajes revelados, Goinhex pregunta directamente: “¿A cuánto me venderías las fichas de afiliación que tenés? Me dijiste que eran 200, ¿no?”, a lo que su interlocutor responde que serían “500 o 550 aprox.”. La conversación termina con una aclaración defensiva: “No las vendo, lo mío no es plata”, frase que no logró disipar las sospechas.

Quién es Julián Goinhex

El “peronista de derecha” o kirchnerista devenido en libertario, Julián Goinhex fue secretario general de Carlos Soria durante su breve paso por la gobernación de Río Negro y continuó en el cargo bajo la gestión de Alberto Weretilneck. También estuvo al frente del medio provincial Canal 10, donde su gestión terminó envuelta en polémicas por despidos y maltratos laborales.

Tras esa etapa, reapareció vinculado a la senadora Silvina García Larraburu, quien lo designó como su “mano derecha”. En ese período, el camaleónico Goinhex se mostró cercano a múltiples referentes del kirchnerismo, incluso con Rodolfo Aguiar, a quien hoy critica públicamente. Finalmente, y fiel a su habilidad para adaptarse al poder de turno, se reconvirtió en libertario, acompañando a Lorena Villaverde y sumándose al oficialismo nacional, sin importar el color político de quien gobierne.

Crisis interna y distancia presidencial

El escándalo no solo compromete a Villaverde y Goinhex, sino que también obligó al presidente Javier Milei a modificar su agenda. Según fuentes nacionales, el mandatario decidió suspender su visita a Río Negro prevista para antes del 20 de octubre, buscando evitar el costo político de una foto con la diputada cuestionada.

Mientras tanto, en la Cámara Baja crecen los pedidos de remoción y expulsión de Villaverde, mientras la Justicia avanza sobre la red de vínculos políticos y económicos que conecta su entorno con operaciones de narcotráfico y maniobras fraudulentas.