La intendenta de la localidad santacruceña de Los Antiguos, Zulma Neira, protagonizó un violento episodio que incluyó insultos y golpes. Aunque aún no se conocen precisiones sobre lo ocurrido, el hecho quedó registrado en un video en el que se puede ver a la jefa comunal involucrada en la gresca.

Según informó La Opinión Austral, tras la intervención policial Neira se descompensó y fue trasladada a un centro de salud de la zona. Aún no se expresó para dar su versión acerca de lo sucedido.

Las primeras versiones indican que la intendenta y su esposo, el suboficial César Pita, fueron acusados de agredir a un vecino que caminaba por la calle Maca Tobiano. Tras ese primer encontronazo, la jefa comunal se habría retirado a bordo del auto oficial.

Sin embargo, poco después el esposo de la intendenta habría vuelto a abordar al vecino, intentando agredirlo físicamente. También se sumaron a la gresca la propia Neira y la mujer del agredido.

Videos publicados por La Opinión Austral muestran a la jefa comunal en medio de un tumulto, entre empujones, gritos e insultos. “Filmala, mirá a la intendenta”, se escucha decir a una mujer.

Noticia en desarrollo