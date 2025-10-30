En un episodio que refleja la profunda y cada vez más visible fractura que atraviesa la cúpula del gobierno libertario en Argentina, salió a la luz la tensión entre Javier Milei y Victoria Villarruel, llegando a los niveles más públicos y polémicos a través de las redes sociales y acusaciones cruzadas.

La reciente eliminación mutua de seguidos en Instagram por parte de ambos es más que un simple gesto virtual; simboliza un rechazo evidente y rotundo en el escenario político digital, que se consolida como una herramienta clave para expresar alianzas, conflictos y posicionamientos en la arena pública.

MILEI Y VICTORIA VILLARRUEL DEJARON DE SEGUIRSE EN INSTAGRAM

Desde que Milei emergió como la figura central del libertarismo argentino, las tensiones internas dentro de su espacio político no han cesado. La postura combativa del líder de La Libertad Avanza generó fricciones con varios dirigentes y figuras destacadas, entre ellas Victoria Villarruel, quien se transformó en un personaje central en esta disputa.

La diferencia de estrategias, intereses y visibles apoyos entre ambos alimentó la dinámica de conflicto, en particular en un contexto donde Milei intenta consolidar su poder en el Congreso y fortalecer su discurso antiestablishment.

El acto simbólico de dejar de seguirse en Instagram, además de reflejar una ruptura personal, adquiere un significado político, pues en redes sociales los gestos a menudo trascienden lo digital para convertirse en mensajes claros hacia sus seguidores y el público en general. La eliminación del followeo mutuo no es solo una señal de enojo sino un mensaje de que la relación política entre ambos personajes está en una situación crítica, sin retorno aparente.

LA TENSIÓN EN LA ESCENA PÚBLICA

El conflicto no es solo digital, sino que trasciende a hechos concretos, como lo revela el incidente ocurrido el fin de semana. Santiago Oría, funcionario cercano a Milei y director de Realizaciones Audiovisuales de la Presidencia, acusó a la vicepresidenta Villarruel de haber ordenado cerrar la escuela donde votó para estar "ella sola".

La denuncia fue difundida en redes sociales, en un tono que reflejaba un clima de confrontación y desconfianza. Desde el entorno de Villarruel, sin embargo, rápidamente se desmintió la acusación, argumentando que la vicepresidenta no ingresó a la escuela en la forma en que se insinuó, sino en un vehículo en un operativo de seguridad normal.

La disputa tiene efectos directos en la institucionalidad y en la percepción pública del libertarismo en Argentina. La imagen de una interna tan pública y fuerte puede debilitar los esfuerzos de Milei por consolidar un bloque cohesionado en el Congreso, especialmente en momentos en que necesita extender su influencia y aprobar reformas clave.

La distancia y el enfrentamiento visible entre las figuras mueven también a sus bases, quienes interpretan estos gestos como indicios de las fracturas internas y posibles enfrentamientos de poder.

Además, la reacción del público y de los seguidores en redes sociales acentuó la polarización, con defensores de Milei apoyando la postura del líder y criticando a Villarruel, mientras que otros cuestionan la manera en que la disputa se ventila en público, considerándola un reflejo de la desorganización y los conflictos internos del espacio libertario.