CAPITAL FEDERAL - Tras el escándalo desatado en plena sesión virtual en el Congreso este jueves a la tarde, cuando el ahora exdiputado del FpV Juan Ameri apareció tocándole y besándole los pechos a una mujer ante la cámara, este viernes se conoció que la joven que aparece junto a él, Celeste Burgos, no sería solo la pareja del exlegislador sino que también se desempeñaría como su asesora, cargo por el cual percibiría un sueldo de $140.000.

El escándalo en medio de la sesión fue inmediato y el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, pidió la suspensión de Ameri por su conducta.

Ameri, quien ya renunció a su banca, atribuyó el hecho a problemas de conexión a internet. “Vivimos en un monoambiente, es muy chico. Aprovechando que estaba caída la sesión, vi que mi pareja salió del baño y le pregunté cómo estaba, por la operación que se realizó hace poco para colocarse prótesis mamarias”, contó ayer a TN.

Y agregó: “En ese momento se sentó conmigo y le di un beso en el seno sin percatarme de que había vuelto la conexión. Fue un momento de intimidad con mi pareja que se filtró. Fue grave, realmente, me hago cargo y me da mucha vergüenza. Me angustia mucho lo que está pasando”, dijo el diputado entre lágrimas.

“Le pido perdón a la ciudadanía, a mi familia, a mi pareja, por toda esta situación. Quiero pedirle disculpas a mi mamá, mis hermanas, a mis hijas, a mis compañeros y compañeras ", agregó Ameri.

Este viernes se supo que Celeste Burgos no sería solo la pareja del ahora exlegislador, sino que se desempeñaría también como su asesora, y que por el cargo cobraría $140.000.

Burgos tiene 20 años menos que Ameri y se recibió en la universidad de Salta al mismo tiempo en que el político asumía como diputado nacional del Frente de Todos como reemplazo de Sergio “Oso” Leavy (exintendente de Tartagal), detalló TN.

La joven dio de baja sus perfiles en todas las redes. Sin embargo, después de que se difundiera su nombre comenzaron a circular varias fotos de ella en distintos momentos: posando con su diploma o comprando alimentos para repartir en medio de la pandemia.

Ameri es padre de tres mujeres: Constanza, Evita y Malvina, producto de su relación con su expareja Alejandra Escudero, que también militaba en la agrupación “El Aguante”.

El legislador salteño asumió en su cargo en diciembre de 2019 a pesar de tener varias denuncias de mujeres que aseguran haber sido víctimas de acoso y hostigamiento.

