Un nuevo caso de presunta corrupción sacude al espacio político de La Libertad Avanza en Río Negro, luego de que el exdirector de ANSES Cipolletti, Rafael Cuchinelli, denunciara haber sido destituido por la diputada nacional Lorena Villaverde, a quien acusa de ejercer presiones políticas indebidas. Según sus declaraciones, le habrían exigido un 10% de su salario para mantenerse en el cargo y la entrega de un regalo millonario bajo el pretexto de “regalos empresariales”.

Las explosivas revelaciones fueron hechas durante una entrevista en Radio San Sebastián, donde Cuchinelli aseguró que su remoción se debió a decisiones tomadas por Villaverde, quien había sido su principal impulsora dentro del espacio. “Me sacaron de todos los grupos de WhatsApp y de trabajo. No me dieron explicaciones claras, pero fue ella la que me echó”, sostuvo con tono firme.

El exfuncionario fue todavía más allá y detalló las prácticas internas del partido: "No es el porcentaje, pero es así", dijo al referirse al 10% de los sueldos que se les exigiría a quienes ocupan cargos públicos. Aclaró que, al momento de su paso por la gestión, La Libertad Avanza no tenía estructura legal ni cuenta partidaria para justificar esos aportes, lo que vuelve aún más turbia la solicitud.

Además, denunció un episodio llamativo: recibió un pedido para conseguir una caja de champán valuada en $1.500.000, que supuestamente debía usarse como obsequio empresarial. Cuchinelli se negó a cumplir la exigencia y remarcó que estas prácticas son moneda corriente para quienes no se alinean sin cuestionamientos: “Tenés que ser obsecuente para estar ahí”.

Estas declaraciones no solo exponen el desgaste interno y el nivel de autoritarismo en la conducción partidaria de Villaverde, sino que también abren la puerta a una posible investigación judicial. En un contexto de creciente malestar social con la clase política, las denuncias por aportes ilegales y malversación de fondos golpean directamente al discurso de renovación y transparencia que pregonaba el espacio libertario.