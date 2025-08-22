El ex titular de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), Diego Spagnuolo, fue localizado este viernes en una vivienda del partido bonaerense de Pilar, donde la Policía de la Ciudad le secuestró su teléfono celular en el marco de la investigación por el escándalo de los audios sobre supuestas coimas, aunque no quedó detenido.

Fuentes judiciales precisaron a la agencia Noticias Argentinas que Spagnuolo se había mudado a ese lugar hace poco tiempo y se hallaba dentro de un auto Volkswagen Nivus cuando lo encontraron los investigadores que, por orden del fiscal Franco Picardi y del juez Sebastián Casanello, secuestraron su celular para peritarlo.

También se le secuestró una computadora y documentación, mientras que, la noche anterior, ya habían sido allanadas las sedes de ANDIS y de la Droguería Suizo Argentina, de donde personal de la Superintendencia de Investigaciones y Cibercrimen de la Policía de la Ciudad también secuestró material vinculado a la compra y licitaciones de medicamentos.

Tras el escándalo por supuestos hechos de corrupción, el Gobierno intervino la Agencia Nacional de Discapacidad

Además, fue allanada la casa en el barrio de Nordelta de Emmanuel Kovalivker, uno de los dueños de Suizo Argentina, la droguería que, de acuerdo con lo que dijo Spagnuolo en los audios, habría incurrido en el pago de coimas a la ANDIS.

Cuando los efectivos arribaron, Kovalivker se disponía a partir en un auto y en el asiento de atrás encontraron distintos sobres que en total contenían 266.000 dólares y 7.000.000 de pesos; además, le secuestraron el celular y el pasaporte.

LA DENUNCIA

La grave denuncia se conoció a través del programa Data Clave en el canal de streaming “Carnaval”. Allí se difundieron audios en los que Spagnuolo hace referencia a que están "defalcando la agencia” con pedidos de coimas para la compra de medicamento y nombró a la droguería Suizo Argentina, con vínculos con los hermanos Eduardo “Lule” Menem -asesor de la Secretaría General de la Presidencia- y Martín Menem, titular de la Cámara de Diputados de la Nación.

“La gente de la Suizo llama a los proveedores y les dice ‘escuchame, no va más el 5, vas a tener que poner el 8 (lo que cobran de medicamentos), lo traés a la Suizo y nosotros lo subimos a Presidencia. Por teléfono. Así se están manejando’”, contó Spagnuolo.

Spagnuolo es amigo de Milei y fue su abogado antes de asumir como presidente de la Nación. Fue una de las personas que más veces lo visitó en la quinta de Olivos y en los audios reveló que se reunió con el jefe de estado para contarle lo que estaba ocurriendo con los pedidos de coimas: “Yo fui y le dije ‘Javier, yo estoy denunciando todo el choreo y abajo tengo gente que va a pedir guita. ¿Qué hago?’”.

Tras tomar estado público las grabaciones, el gobierno nacional despidió a Spagnuolo y designó a Alejandro Vilches como interventor del organismo; sin embargo, no emitieron ningún tipo de comunicación sobre las acusaciones de sobornos ni negaron la veracidad de los audios.

Se esperan nuevos procedimientos a lo largo del día y el juez Casanello dispuso el secreto de sumario en la causa.