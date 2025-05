Escándalo en el PAMI de Santa Cruz: las denuncias contra Jairo Henoch González, la defensa del libertario y las sospechas de un sistema de recaudación nacional

El PAMI tiene todas las miradas encima. La denuncia por una licitación exprés para la adquisición y distribución de pañales para adultos esta semana volvió a instalar sospechas de corrupción en el funcionamiento del organismo, el terruño político de Karina Milei. Sin embargo, la entidad no solo se enfrenta a cuestionamientos a nivel nacional, sino también en las provincias. En la Patagonia, la delegación de Santa Cruz atraviesa un escándalo que salpica al presidente local de La Libertad Avanza, Jairo Henoch Guzmán, que deberá dar explicaciones en la Justicia.

El día que Javier Milei se convirtió en Presidente, su hermana le prometió que iba a crear el partido nacional de La Libertad Avanza. La secretaria General de la Presidencia se encomendó a la tarea y, junto a Martín y Eduardo “Lule” Menem, comenzaron un despliegue territorial por las provincias. En Santa Cruz, “El Jefe”, eligió a Henoch Guzmán como su referente y lo designó como el titular del PAMI.

Henoch Guzmán tiene distintos frentes abiertos. La semana pasada se conoció que deberá pedir disculpas públicas y tomar talleres en materia de género por haber compartido una imagen en Instagram de una bandera LGBTIQ+ prendiéndose fuego. Además, a principios de mayo se presentaron dos denuncias en su contra en el Ministerio Público Fiscal de Río Gallegos por el supuesto robo de mobiliario y cámaras de seguridad de las oficinas del PAMI. Aunque no trascendió el nombre del denunciante, se supone que puede ser un efectivo de seguridad del edificio.

Pero de todas las acusaciones contra Henoch Guzmán la más fuerte es la que presentó en noviembre de 2024 Sergio Torres, su ex mano derecha que se desempeñó como titular de la delegación de Caleta Olivia. El hombre asegura que el dirigente libertario recauda cifras millonarias a través del cobro de “retornos” a los empleados del PAMI, pero también de la Anses (otro de los espacios comandados por Karina Milei), Vialidad y Migraciones.

En diálogo con ADNSUR, Torres dio detalles acerca del circuito de dinero que administraría Henoch Guzmán. Además, describió sus intentos frustrados para encontrar respaldo en funcionarios de Nación, como el titular del PAMI, Esteban Leguizamo, o el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem. Su denuncia está radicada en la Justicia Federal de la provincia y también envió la información a la Oficina Anticorrupción. En ninguna instancia tuvo novedades.

A principios de 2025, desde el PAMI se comunicaron con Torres, le comentaron que se había iniciado un sumario administrativo contra Henoch Guzmán y le pidieron su testimonio. Desde entonces, no recibió más noticias. Desde el organismo confirmaron a ADNSUR que efectivamente se inició el sumario y que “la acusación quedó desestimada”.

Henoch Guzmán se defendió. “Es una operación porque La Libertad Avanza está primero en las encuestas a nivel provincial”, respondió el dirigente ante la consulta de ADNSUR. “Es un año electoral y tuvieron que irse a un hecho del año pasado para querer ensuciarnos”, agregó.

El asunto está lejos de ser un problema provincial, ya que las denuncias contra el dirigente santacruceño son similares a las que se presentaron contra autoridades partidarias de Chaco, Misiones y provincia de Buenos Aires. La Justicia deberá determinar si hay un sistema nacional de retención de haberes de los empleados públicos o si, como dice Henoch Guzmán, se trata de “operaciones”.

Detalles de la denuncia de Torres y sus intentos por encontrar respaldo en Nación

Torres relató que fue designado como titular de la delegación de PAMI de Caleta Olivia y que Henoch Guzmán le había dado la responsabilidad de estar al frente de lo que sucediera en todas las localidades de la región. Entre sus tareas, tenía la función de llevar adelante las auditorías y las derivaciones médicas. “El 10 de septiembre me comuniqué con Jairo para decirle que no me alcanzaba con los dos médicos que tenía. Le pedí sumar uno más y una persona administrativa”, contó.

Según su relato, el dirigente le dio el ok un mes después, el 10 de octubre, justo cuando Martín Menem viajó a Río Gallegos para inaugurar una sede partidaria de La Libertad Avanza. El 14, la nueva médica comenzó a trabajar para PAMI.

El lío comenzó por un detalle administrativo. La mujer -que prefiere mantener el anonimato- fue inscripta como personal administrativo y no profesional. Torres intercedió para solucionar el error y se sorprendió con un llamado de Henoch Guzmán. “Me llamó enojado. Me dijo que molestaba a Zaira, la mujer que atiende en personal, y aprovechó el llamado y me preguntó: ‘¿La médica está aportando?’ Le dijiste que tiene que aportar para lo que nosotros estamos trabajando?’”, contó Torres.

Torres entendía que era “lógico” que él, por tener un cargo político, tuviera que aportar el 10% de su sueldo. De hecho, todos los meses le enviaba el comprobante de la transferencia a Maximiliano Acuña, miembro de La Libertad Avanza. Sus aportes rondaban entre $250.000 y $270.000. Sin embargo, no esperaba que a una médica se le exigiera lo mismo.

Henoch Guzmán le respondió con un audio que Torres filtró a los medios y llegó a las principales señales de televisión nacional por el tono escandaloso: “Tiene que poner para lo que estamos trabajando, como todos, y ese es tu trabajo de cómo lo vas a hablar y tiene que responder políticamente. Vos le decís una cosa y te tiene que responder. Así de simple”, se escuchó decir al dirigente.

Torres contó que se reunió con la médica, le explicó la situación y la mujer decidió renunciar, pero antes hizo que sus quejas circularan entre los funcionarios del PAMI. Al día siguiente, recibió un llamado de Lucas Oyarzo, coordinador de Políticas Sociales del organismo y hombre de confianza de Henoch Guzmán, que le pidió bajar el tono para evitar que lo despidan.

El 23 de octubre Torres decidió viajar a Buenos Aires con su esposa. El matrimonio tenía previsto ir a un recital y aprovechó para pedir reuniones con funcionarios de Nación. “Estuve con diputados como Roxana Reyes y fui a ver a Esteban Leguizamo. Su respuesta fue clara: ‘Mirá, tengo un montón de quejas contra Jairo, pero no lo puedo tocar porque está protegido por los Menem y yo llegué hasta acá porque me ascendieron, no por política. De la única forma que te puedo ayudar es no diciendo que viniste a verme para que no te despidan’, me dijo”.

Cuando Torres regresó a Caleta Olivia lo “freezaron”. Según su relato, Henoch Guzmán dejó de atender el teléfono hasta un día, luego de una reunión en un centro de jubilados, recibió la noticia de la desvinculación. “Ese mismo día filtré los audios y las capturas a la prensa. A las 23 me llamó Carlos Zamparolo -subdirector ejecutivo de PAMI-. No sé cómo consiguió mi número, pero me dijo que me hablaba de parte de Lule Menem. Me empezó a sobar el lomo, pero enseguida le aclaré que con corruptos yo no trabajo. Le envié todas las pruebas que tenía y nunca más me llamaron”, contó el hombre, que presentó la denuncia judicial al día siguiente.

Torres viajó a Buenos Aires luego de ser despedido y buscó, una vez más, respaldo. “Fui al Congreso y me paré a los gritos en la oficina de Martín Menem diciendo que iba a denunciar a un corrupto. Andaba con una carpetita con todas mis pruebas. Me atendieron unas chicas que están en su despacho. Había silencio, nadie me decía nada, hasta que se acercó una de ellas y me pidió que enviara toda la información por mail. Nunca me contestaron”, relató el hombre.

Con el único que aseguró haber encontrado cierto respaldo fue con el diputado nacional por Tierra del Fuego Diego Pauli, de La Libertad Avanza. “Siempre tuvimos buena relación y me recomendó formar un partido aparte. Le hicimos caso y estamos armando Vientos de Libertad Santacruceño. La mitad de los que están conmigo no quieren saber nada con La Libertad Avanza por estas cosas. La otra mitad son chicos fanáticos de Milei, pero que saben quién es Jairo. Adherimos a las ideas del gobierno nacional, pero no queremos corrupción”, contó Torres.

La defensa de Henoch Guzmán

El presidente de La Libertad Avanza de Santa Cruz desmintió de manera categórica todas las acusaciones. “El señor Sergio Torres fue desvinculado del instituto por mentir en una licencia médica. Utilizó este recurso para irse a un recital de Romeo Santos en Capital dejando sin atención la oficina a su cargo y sin prever que tampoco estaban los médicos auditores. Esto significa un gran problema porque en un caso de derivación urgente, un vuelo sanitario o un protocolo de trasplante no hay nadie en la oficina para resolver. Esta persona, al ser despedida, argumentó que fue por otra razón”, explicó a ADNSUR Henoch Guzmán a través de un mensaje escrito.

El dirigente también se refirió a la médica que quedó en medio de la discusión y dijo: "Mi preocupación en el ingreso de personal para un lugar tan importante para la gestión es que responda y esté a la altura, en línea con el compromiso que todos tenemos a la hora de gestionar. Ahí es donde me dice que fue una recomendación y que no la conocía. Fue en ese contexto que le pregunté si no era de nuestro espacio y que recuerde que debía responder a la gestión o íbamos a seguir teniendo problemas con el área médica. Quiero aclarar que jamás tuve contacto con la doctora y jamás se le dio una orden de exigirle nada monetario”.

Además, Henoch Guzmán aseguró que inició acciones legales contra el denunciante para que “pruebe si yo le exigí dinero a esta profesional”. Torres aseguró estar tranquilo y contó que tiene todo el material probatorio -capturas de mensajes, audios y comprobantes de transferencias- certificados por escribano.

Por ahora parece que Henoch Guzmán cuenta con el aval de Nación. Desde el entorno de Menem respondieron a ADNSUR que este tema debe ser consultado con PAMI.

Santa Cruz y las sospechas de un circuito millonario de recaudación

Torres no tiene pelos en la lengua a la hora de sostener que su acusación no hizo más que poner la lupa en un circuito millonario de recaudación. “Sé que ahora no reciben transferencias y que cobran en efectivo. En Vialidad tienen 10 personas que aportan 1 millón cada una. Además, está el jefe regional de la Anses, que trabaja desde Río Negro hasta Santa Cruz y que fue designado por Jairo. Y también tenés que sumar a Migraciones. Cuando yo estaba en el partido suponía que se recaudaban 10 millones para sostener los locales. Pero ahora veo que solo se inauguran locales chiquitos que están siempre vacíos”, sostuvo Torres.

La acusación es fuerte y Torres está decidido a avanzar. Repite, no obstante, que no tiene pruebas ni constancia de la participación de los Menem y que por ese motivo él solo se enfoca en el santacruceño.

En Chaco, Misiones y provincia de Buenos Aires, al igual que en Santa Cruz, los supuestos “retornos” del PAMI fueron judicializados. El último gran escándalo a nivel nacional sucedió esta semana con la denuncia de que el organismo compró pañales para adulto un 20% más caros de lo que cuestan en el mercado a través de una licitación exprés y dirigida que benefició a la empresa de logística Urbano.

Según publicó Opi Santa Cruz, el rebote mediático que tuvo la denuncia de Torres desencadenó una serie de renuncias tanto en el PAMI como en Anses, ya que las autoridades de ambos organismos trabajarían en conjunto en el supuesto sistema de recaudación. El medio, por ejemplo citó el caso de Ruth Dafne, quien acaba de renunciar como jefa de la Anses en Río Gallegos ya que es la esposa de Maximiliano Kruger, del entorno de Henoch Guzmán.

Lorena Caminoa acaba de ser despedida de la delegación de Anses de Puerto Madryn, en Chubut, y en Santa Cruz su nombre se menciona en la larga lista de empleados que tuvieron cortocircuitos con sus superiores por no querer entregar parte de su salario. Sin dudas, el tema dará de qué hablar en los próximos meses.