Escándalo en el Congreso: así fue el momento en el que dos diputadas quedaron cara a cara, en medio de gritos e insultos

Con un enérgico discurso, el diputado radical Pablo Juliano pidió dejar de lado las diferencias políticas para que la Cámara se exprese de forma conjunta contra el fallo de la jueza Loretta Preska. "Acá no se hagan los cocoritos. Digamos que el Congreso de la Nación rechaza la sentencia de la jueza. No le vamos a dar ninguna acción. Es del pueblo argentino. No vamos a entregar YPF",