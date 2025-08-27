La exposición del jefe de Gabinete, Guillermo Francos, en la Cámara de Diputados dejó varias escenas escandalosas, con gritos y reacciones más propias de un aula de una escuela secundaria que del ámbito legislativo.

Uno de esos episodios fue protagonizado por dos ex aliadas que mantienen desde hace tiempo un duro enfrentamiento: las diputadas Lilia Lemoine y Marcela Pagano. Ambas llegaron a la Cámara Baja de la mano de La Libertad Avanza. Sin embargo, hoy son enemigas declaradas.

Fue justamente durante la intervención de Pagano, quien hace algunos días oficializó su salida del bloque libertario, que estalló el escándalo. La periodista estaba realizando un duro interrogatorio dirigido al jefe de Gabinete, en medio de gritos de fondo, cuando Lemoine se paró y se puso frente a ella para que no pueda tomarla la cámara de la transmisión oficial.

Videos registrados por periodistas que presenciaron la sesión mostraron a Lemoine parada a pocos centímetros de Pagano, simulando que charlaba con otro legislador, mientras la diputada que abandonó el bloque de la Libertad Avanza intentaba seguir con su exposición.

“Miren por favor lo que hace el espectáculo de una persona que no está en sus condiciones”, aseguró Pagano, en referencia a Lemoine.

El griterío fue tal que el presidente de la Cámara, Martín Menem, tuvo que intervenir en varias ocasiones para reclamar silencio y pedir que los diputados se sentaran en sus bancas y no permanecieran parados en los pasillos.

Mientras Francos se preparaba para responder a una nueva tanda de preguntas, Pagano y Lemoine protagonizaron un nuevo enfrentamiento. Se las pudo ver cara a cara, ambas grabando con su celular, mientras intercambiaban gritos y acusaciones.

El enfrentamiento siguió por las redes sociales, donde Lemoine respondió un comentario de un usuario de X. “No se quién es más hijo de puta: Pagano o Luis Juez”, se preguntó “El Pubertario”. “Pagano. Luis Juez es de otro espacio”, sentenció la diputada.

Francos denunció que “se orquestó una operación política” al divulgarse unos supuestos audios del ex titular de la Agencia Nacional de Discapacidad, Diego Spanuolo y dijo que van a responder a “estas maniobras con transparencia y respetando la división de los poderes”.

El jefe de Gabinete expresó estos conceptos en la Cámara de Diputados al hablar sobre el escándalos afectan al Gobierno como las denuncias por corrupción y coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) y la falla de controles para prevenir la tragedia del fentanilo contaminado.

Señaló que “mientras que el Congreso Nacional sancionaba una Ley de Emergencia en Discapacidad que implica el despliegue de recursos económicos que el Estado hoy no dispone, se orquestó una operación política divulgando unos supuestos audios del ex titular de la Agencia Nacional de Discapacidad”.

“Que quede claro: tanto la aprobación de leyes que demandan recursos que quiebran el equilibrio fiscal, como la difamación de funcionarios con acusaciones no fundamentadas, forman parte de un mismo patrón: el accionar de un pequeño grupo de personas que, en esta nueva Argentina, ya no tienen lugar”, subrayó.

En ese contexto, Francos dijo que “responderemos ante todas estas maniobras con transparencia y respetando la división de poderes, algo que no se ha hecho en otras oportunidades de la historia reciente de los argentinos”.

El jefe de Gabinete destacó que por ese motivo se decidió “remover al titular de la Agencia Nacional de Discapacidad, además de intervenir el organismo para garantizar su correcto funcionamiento y realizar una profunda auditoría y los sumarios administrativos correspondientes, con énfasis en el sistema de compras y contrataciones”.

Sobre el fentanilo, Francos dijo que la “catástrofe sanitaria que estamos atravesando producto del fentanilo contaminado es un suceso que está siendo investigado a partir de una denuncia iniciada por la ANMAT, donde el Ministerio de Salud impulsó la investigación y aportó pruebas”.

Señaló que el Instituto Malbrán “funciona como perito central para la investigación. El avance de la causa ha generado la prisión preventiva del dueño del laboratorio HLB Pharma”.

Además, el Ministerio de Salud ha iniciado un sumario administrativo y de manera preventiva dispuso la remoción de la directora del Instituto Nacional de Medicamentos (INAME) tras detectarse una dilación presuntamente injustificada en el procedimiento de inspección del laboratorio.