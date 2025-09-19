La investigación en torno a un presunto esquema de coimas en la compra de medicamentos por parte de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), que involucra a funcionarios y la droguería Suizo Argentina, sumó un nuevo capítulo a partir de la declaración del influencer libertario y especialista en comunicación digital, Fernando Cerimedo, ante la justicia.

Allí, el influencer declaró que el exdirector de ANDIS, Diego Spagnuolo, le aseguró que había informado al presidente Javier Milei y a la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello. La declaración se conoció tras el levantamiento del secreto de sumario en la causa de los audios clandestinos.

Según trascendió, Cerimedo relató que Spagnuolo le dijo que Milei se había indignado al conocer la situación y que él mismo ya se lo había contado antes a Pettovello. Desde el entorno de la ministra evitaron comentarios y pidieron no ser involucrados en “dichos de terceros”.

El testimonio de Cerimedo no solo ratificó el contenido de los audios filtrados, sino que agregó detalles que complican aún más la investigación. Apuntó directamente contra Eduardo “Lule” Menem, funcionario cercano a Karina Milei, figura clave en el armado político oficialista, a quien señaló como responsable del control de los retornos.

Según la declaración, una droguería le habría dicho a Spagnuolo que “ya no era el 5% sino el 8%, porque el 3 iba directo a la Rosada”. Esta frase sugiere la existencia de un esquema de sobornos que llegaría hasta la Casa de Gobierno, según publicó NA.

Él también asesora políticamente; también mencionó a Daniel Garbellini, ex número dos de la ANDIS, como pieza clave en el Programa Incluir Salud, presuntamente vinculado a la Droguería Suizo Argentina. Según Spagnuolo, este sistema de retornos funcionaba desde gestiones anteriores.

El exfuncionario habría contado además que se reunió dos veces con Milei en Olivos. En la segunda, en junio de 2024, le transmitió personalmente la situación en la ANDIS. Poco después, relató Cerimedo, Spagnuolo se enfrentó con Pettovello al sospechar que ella había impulsado una nota periodística sobre la droguería vinculada a los Menem. “Ahí me dice que se están choreando casi un millón de dólares por mes”, declaró el influencer.

La investigación también incluye los audios y el hallazgo de 80.000 dólares y 2.000 euros en efectivo en una caja de seguridad de Spagnuolo, quien aún no designó abogado y podría convertirse en imputado colaborador. Su rol y el alcance de las acusaciones son hoy uno de los puntos más sensibles del escándalo.