Es oficial: después de 8 años, el gobierno convocó a elecciones para vocales del ISSyS el 18 de septiembre

Por Pablo Vernazza

ESPACIO LIBERTARIO EN FORMACIÓN El silencio de Karina Milei en su visita a Chubut: la incógnita de un armado que tiene un “outsider” de referente y no tiende puentes con nadie La N° 2 del poder nacional estuvo en la provincia, donde no emitió una sola palabra, y fue esquivada elegantemente por el gobernador Ignacio Torres. Vino en busca del sello del partido y respaldó al referente local César Treffinger, un “bicho raro” de la política que tiene el discurso más duro contra el gobierno provincial. Un armado hacia 2025 que rompe con toda lógica y que no avanza en alianzas.