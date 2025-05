El ministro de Gobierno de Chubut, Victoriano Eraso Parodi, se refirió a la reciente ratificación de la Unión Cívica Radical (UCR) en el Frente Despierta Chubut y su postura ante una eventual candidatura nacional.

En diálogo con el programa "Sin Hilo" de Canal 12, Eraso Parodi fue enfático al calificar la decisión de la Convención radical de mantener la alianza oficialista como "el resultado de un trabajo serio y sostenido".

Además, eestacó el esfuerzo de Gerardo Merino y del presidente del partido, Gustavo Menna, por construir consenso a través de escuchar "a cada pueblo, cada uno con su historia". Al respecto, agregó: “Sostener un Frente en la gestión con varios partidos es un desafío mayor que armarlo electoralmente, y se logró”.

A continuación, subrayó "el compromiso de la gran mayoría de los radicales chubutenses e intendentes con este proyecto transformador liderado por el gobernador Ignacio Torres".

¿SERÁ CANDIDATO?

Ante los rumores que lo ubican como posible candidato a diputado nacional, incluso mencionado por Merino para equilibrar la representación del Valle, Eraso Parodi fue claro: "Sería hipócrita decir que no me gustarían nuevos desafíos pero estoy muy orgulloso y agradecido por este lugar". Además, remarcó que no es su ambición y "no me quita el sueño".

"Voy a estar donde el proyecto colectivo lo necesite", aseguró el ministro chubutense.

Por otra parte, el funcionario descartó cualquier idea de que la UCR es "furgón de cola" en el Frente Electoral. "Tenemos ministros, secretarios con rango ministerial, subsecretarios, intendentes y presencia activa en la discusión diaria del gobierno".

Sobre las candidaturas nacionales, señaló que se definirán dentro del Frente, liderado por Torres, para buscar a quienes sean más representativos.

Respecto a la Política Nacional, aclaró que la sintonía con el PRO en Chubut es "total" y que privilegian la realidad provincial por encima de los debates o alianzas a nivel país en lo que constituye una toma de distancia con La Libertad Avanza por falta de coincidencias en la agenda chubutense (inversión en rutas, obras abandonadas, igualdad de oportunidades entre otros temas).

Consultado sobre la incorporación de figuras del PJ al espacio oficialista, Eraso Parodi resaltó la necesidad de "unir fuerzas". Valoró la "muy buena convivencia" en el gabinete pluripartidario: "En el trabajo diario no hay diferencias porque están claros los objetivos comunes". Advirtió que los problemas surgen cuando priman los intereses partidarios internos sobre los proyectos compartidos.

EJES DE SU GESTIÓN: CÓDIGO ELECTORAL, FUEROS Y BOLETA ÚNICA

El ministro detalló los enormes desafíos de su cartera: implementar el primer Código Electoral Provincial y organizar el referéndum concurrente sobre eliminación de fueros constitucionales.

En ese punto, señaló la importancia del rol de la nueva Secretaría Electoral Permanente a cargo de Alejandro Tulio. "Habrá dos boletas (referéndum y diputados) pero la Boleta Única simplificará la experiencia del votante", explicó aunque reconoció la necesidad de una "fuerte campaña de información" por los cambios.

"La logística es intensa; las elecciones son en un día pero el trabajo previo es enorme", aseguró.

Ya se designó al director de la Agencia de Recaudación que "tiene un sistema informático en desarrollo para centralizar y digitalizar la cobranza, buscando eficiencia y ventanilla única", detalló.

En cuanto a la digitalización de trámites, consideró que DINO "es una experiencia exitosa que permite trámites online (partidas, turnos, IGJ) y se logra reducir la burocracia y tiempos de espera, con mejoras continuas".

Sobre el conflicto con el Colegio de Martilleros (COMBE), el Ministro respaldó la acción de la IGJ: "La ley de 2008 establece la voluntariedad; hubo una interpretación errónea deliberada". Ratificó que la intimación a adecuar el estatuto es un acto de control pero que "son sus miembros quienes deben resolver el futuro de la entidad".

Finalmente, celebró la creación del nuevo Fuero Contencioso Administrativo porque es "indispensable" por el caudal de casos y la necesidad de jueces especializados.

Al cerrar, vinculó la reapertura de Casa de Gobierno con el renacer provincial: "El pasado dejó cicatrices, Chubut despierta hacia un nuevo futuro".