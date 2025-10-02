Puerto Madryn fue escenario esta semana de un acto político relevante que convocó a seis gobernadores bajo la coalición Provincias Unidas, cuyos lineamientos fueron destacados por el ministro de Gobierno de Chubut, Victoriano Eraso Parodi.

En diálogo con el programa de TV Sin Hilo —que se emite por Canal 12— el funcionario expuso una visión crítica de la realidad nacional y destacó la fuerza emergente de esta nueva coalición provincial.

Eraso Parodi afirmó: “Argentina atraviesa un nuevo fracaso de un Gobierno Nacional”, que provoca mucha desesperanza en la sociedad. La principal amenaza es perder la esperanza y el horizonte de futuro, pero el reciente encuentro de gobernadores inicia “una luz de esperanza” para el país.

“Provincias Unidas es un movimiento compuesto por gobernadores que están en gestión efectiva, con trayectorias y experiencia electoral relevante”, valoró. A continuación, consideró que “tiene una base de gestión, sentido común y realidad que los distingue de otros proyectos políticos sin base concreta”.

El ministro destacó la responsabilidad política demostrada por los gobernadores opositores quienes, a pesar de ser “ninguneados” y enfrentar costos políticos altos, contribuyeron a la gobernabilidad nacional.

En este sentido, destacó el ejemplo de la candidata provincial Ana Clara Romero, quien acompañó medidas del Gobierno Nacional con coherencia, contrastando con la crítica fácil, que es “la postura más simple”.

CRÍTICAS AL GOBIERNO NACIONAL

Respecto al tono crítico de varios gobernadores en el acto, Eraso Parodi dijo que responde al desgaste por la falta de diálogo y desatenciones del gobierno nacional, que suman “destrato” e “insultos”.

“La sociedad ya está cansada de esa confrontación permanente que en nada beneficia y genera desgaste político y social”, aseguró.

Por otra parte, se refirió al “centralismo” que domina la agenda mediática y electoral en Argentina, donde predominan discursos extremos que “venden más”.

En ese punto, reconoció la dificultad de introducir discursos basados en sentido común y equilibrio frente a mensajes cortos y polarizados que atraen pero también cansan a la población.

Para el ministro, el mensaje claro del acto en Madryn bordea un cansancio compartido hacia la gestión nacional que “no tiene rumbo” y una oposición fragmentada. En ese escenario, señaló que crece la búsqueda de “normalidad” y “previsibilidad” como valores políticos centrales.

ENFOQUE FEDERAL

Un aspecto relevante del análisis de Eraso Parodi es su mirada federal. Indicó que Provincias Unidas nace “desde las provincias hacia Buenos Aires”, con una base de igualdad entre los gobernadores sin importar el tamaño o la población de sus jurisdicciones.

El ministro se animó a proyectar que “más gobernadores se sumarán a esta coalición” que plantea un nuevo protagonismo en el Congreso Nacional.

En relación con las próximas elecciones del domingo 26 de octubre, el ministro señaló: “El triunfo en Chubut será clave para defender recursos y el modelo de gestión”.

“Hasta el momento, se vienen mostrando resultados en educación, salud y obras públicas a pesar del contexto económico adverso y la falta de colaboración nacional”, opinó.

“LOS FUEROS SON ANACRÓNICOS Y OBSTACULIZAN A LA JUSTICIA”

Otro punto que despertó especial atención fue la discusión sobre la eliminación de los fueros en Chubut, que serán consultados en referéndum.

Para el ministro, estos privilegios son anacrónicos y obstaculizan la justicia. Asimismo, valoró la amplia convergencia de sectores a favor de consultar a la sociedad y recordó que Chubut podría ser la primera provincia en lograr su eliminación a través de esta vía directa.

Finalmente, Eraso Parodi apeló a la autocrítica de los sectores opositores en la provincia, que no reconocen la compleja herencia pasada. El ministro se mostró optimista respecto al futuro político provincial y nacional al asegurar: “de la coalición Provincias Unidas saldrá el próximo presidente y también una propuesta política sólida para 2027”.

Este análisis político del ministro Victoriano Eraso Parodi planteó la convivencia entre el desencanto nacional y el surgimiento de nuevas alternativas federales que buscan reconciliar sentido común, gestión y expectativas para el país.