La habilitación de la Ciudad Judicial en Comodoro, una foto que podría actualizarse y el mensaje fuerte contra los jueces

Finalmente, después de más de dos décadas, para el próximo jueves 26 de julio está prevista la inauguración del edificio de la Ciudad Judicial, en un acto que encabezará el gobernador Ignacio Torres y en el que podría estar acompañado por algunos de sus pares patagónicos.

Además de habilitar la emblemática obra, iniciada en 2004 y que en la última etapa restaban obras vinculadas a la infraestructura eléctrica para poder iniciar su funcionamiento con dependencias de la justicia civil.

Más allá de lo arquitectónico y lo que será seguramente un discurso vinculado a la obra pública y la importancia de cumplir los compromisos asumidos por el Estado, el evento podría dar marco a dos mensajes políticos de importancia.

Uno, si es que se concreta la presencia de gobernadores patagónicos (según trascendidos, hubo invitaciones para Claudio Vidal, Rolo Figueroa y Alberto Weretilnek) podría haber una reedición del ‘bloque de gobernadores patagónicos’ (o una foto, al menos, para actualizar la que se tomaron a principios del año pasado), que habría arrancado con entusiasmo y después se fue ‘quedando sin gas’, por distintos motivos.

El otro, según confiaron colaboradores del gobernador Torres, el escenario sería ideal para que el gobernador exprese un fuerte mensaje contra el sector de los magistrados, que está en pie de guerra contra la reforma constitucional que impulsa el gobernador, en su intento de eliminar los fueros. Como la Asociación de Magistrados presentó un recurso de amparo contra la reforma y pidió la suspensión del plebiscito que debería hacerse en octubre para confirmarla, el gobernador tendría preparado un fuerte discurso para explicar a la ciudadanía el motivo de su propuesta y denunciar la negativa de los jueces a perder, según la visión del mandatario provincial, “sus privilegios”.

De los creadores de “Si pasaba, pasaba el aumento de gastos reservados” llega “Viáticos en familia (judicial)”

Como se dijo en esta columna la semana anterior, la ‘batalla de los tribunales’ está lejos de terminar en Chubut. No basta con la decisión de los ministros del Superior Tribunal de Justicia, que debieron dar retroceder en su auto concedido aumento de sueldos por vía de los gastos reservados, lo que desató un escándalo ene que hasta el mismo gobernador debió salir a pedirles que entraran en razón y dejaran sin efecto esa medida. Ahora, desde la Asociación de Magistrados reclaman para que también se aclare lo inherente a los 12 pasajes de avión por año a Buenos Aires, para cada ministro, además de las tarjetas corporativas (consumos oficiales a pagar con presupuesto oficial) y el tema de los viáticos.

“El viático diario de un ministro equivale a una jubilación mínima de cualquier persona común”, dijo días atrás el juez Paulo Konig, integrante de la entidad que representa a los magistrados y funcionarios de la provincia.

Según la misma Asociación, el viático diario de un ministro equivale a 315.00 pesos, en tanto pueden percibir la mitad de ese valor cuando su actividad exceda el horario de trabajo normal, que se desarrolla de 13 a 15 horas.

Conduciendo a ‘Su Señoría’ por un gran premio

Los cuestionamientos a los gastos de la corte provincial no quedan ahí, porque también se conoció una reciente acordada, a través de la cual los ministros decidieron compensar generosamente el esfuerzo de los choferes, en especial cuando son trasladados para designar a uno de los seis cortesanos. En esos casos, los choferes que tengan la importante misión percibirán un viático equivalente al de un ministro, o sea 315.000 pesos por día.

“Hay 3 ministros que viven en Puerto Madryn y un chofer tiene que llevarlos todos los días”, criticaron desde la Asociación. En esos casos, al hacerse el traslado fuera del horario de trabajo para el regreso, la acordada dice que deben percibir la mitad del viático diario, o sea unos 157.500. Faltó saber si también deben ir a buscarlos para su ingreso por la mañana, en cuyo caso, ¿lo hacen dentro del horario, o fuera y también perciben la otra mitad? Claro, los ministros también tienen habilitado el teletrabajo desde sus casas, o sea que de ser requeridos en Rawson, el traslado se hace dentro del horario laboral. A 20 días por mes de traslados, se transforma en una suma adicional al salario de más de 3 millones de pesos.

“O sea, digamos…”, diría Milei.

Otro dardo de los magistrados, pero ¿fuera del blanco?

Otro de los hechos denunciado por los magistrados en la última semana, en su cruzada contra el Superior Tribunal de Justicia, fue la posible contratación, promovida por el presidente Javier Raidan, de un comunicador de Buenos Aires, para desempeñarse en el Superior Tribunal de Justicia (aunque en la resolución administrativa no se asignan funciones específicas).

“La Asociación de Magistrados repudia la contratación por parte del Poder Judicial de Chubut del señor Roberto Gambuzza, actualmente investigado por la Fiscalía Federal, a cargo del fiscal Guillermo Marijuan, por presuntos delitos contra la administración pública en el marco de su designación como gerente de Prensa y Relaciones Institucionales de la Televisión Pública Argentina, por haber percibido remuneraciones mensuales sin cumplir tareas efectivas", dijo la entidad, a través de un comunicado oficial distribuido a todos los medios.

Sin embargo, desde fuentes cercanas al S.T.J trascendieron dos datos que contradicen la afirmación. Una se vincula a que el fiscal Guillermo Marijuan archivó esa investigación, en una resolución vigente desde el 22 de mayo de 2023, al determinar que no existió comisión de delito, debido a que los gerentes de los medios públicos tienen un régimen de trabajo que no les exige cumplir horarios.

Por otra parte, respecto de la contratación, de la que los magistrados accedieron a la Resolución Administrativa General (RAG) que lleva el número 12.776/25 que daba cuenta del vínculo a establecer con Gambuzza, trascendió que el contrato no fue firmado y que finalmente el ex funcionario de la televisión pública no habría sido contratado para cumplir funciones en el Superior Tribunal de Justicia de Chubut.

Acusadores que no quisieron acusar a los que trasladaron el barro, podrían quedar ‘embarrados’

Esta semana sesionará en Comodoro Rivadavia el Consejo de la Magistratura y tiene entre los temas del orden del día la presentación del sumario que elaboró la consejera a cargo de evaluar la conducta de los fiscales Marcelo Cretón y Adrián Cabral, cuando en abril del año pasado optaron por retirar la acusación contra los exfuncionarios municipales involucrados en el juicio por la emergencia climática que afectó a la ciudad en 2017. Se trata del caso en el que funcionarios y empresarios fueron acusados por cobrar de más el trabajo del traslado de barro acumulado en las calles después de 10 días de tormenta.

¿Cuál fue la consecuencia? Que la Procuración General designó a otro fiscal, Cristian Olazábal, que llevó el juicio adelante y logró la condena de los involucrados, mientras que el ministro Héctor Iturrioz (que había sido el fiscal interviniente en la investigación previa) presentó un pedido de juicio de destitución a los fiscales que no acusaron.

Ahora, será el momento de definición para saber cómo seguirá el caso. Una vez que la sumariante exponga su informe y conclusiones (según pudo saber esta columna, se inclinaría por sugerir la suspensión en el cargo de ambos fiscales y el inicio del jury de destitución), el pleno del Consejo deberá evaluar y definir el criterio a adoptar. Así, los fiscales que se negaron a acusar por las irregularidades detectadas en el traslado del barro, según confirmó una sentencia de primera y segunda instancia, ahora podrían quedar en medio del barro.

Presentación en sociedad del frente político del gobernador

En lo que refiere a la agenda política, en el frente provincial que encabeza el gobernador Ignacio Torres ya trabajan en la preparación de lo que será el acto del próximo 4 de julio, en Trelew, con la presentación formal de la alianza entre el PRO y la UCR, aunque todavía no habrá definiciones de cara a la lista de candidatos para la diputación nacional. En ese plano, siguen mencionándose supuestas mediciones que ubican a uno y otro nombre entre los potenciales que se vienen mencionando, pero las definiciones se conocerán un poco más adelante, ya que hay tiempo hasta el 7 de agosto para la oficialización de listas representativas de alianzas partidarias. Entre algunos que quieren ser y otros que podrían pero que no tienen tanto interés en ‘el barro de campaña’, los nombres no provocarán mucha sorpresa, en una elección que sigue despertando poco atractivo para una sociedad lidiando con un día a día muy complejo.

Othar y un gabinete que lo acompaña

Los cambios que hizo el intendente Othar Macharashvili en su gabinete parecen haber surtido el efecto esperado por el jefe comunal. Al menos, cambió aquella imagen de cuando era visto más bien solo en algunos eventos públicos, con relación a lo observado en los últimos días, con la visita a algunos espacios donde, por ejemplo, en la vecinal del barrio Stella Maris, se lo vio junto a gran parte del gabinete. “Es un ritmo más acorde a lo que esperaba Othar”, dijo uno de sus colaboradores.

El mensaje, parece, no es sólo de parte de los nuevos, como el caso de Fernando Ostoich, que asumió en la estratégica área de obras públicas, sino también para los que ya estaban y que ahora están más activos con la presencia en el territorio. De hecho, en la foto se ve también a Luis Romero, el anterior secretario del área, pero que seguirá formando parte del equipo de trabajo del nuevo funcionario. “Por ahora”, dijo el hombre del sombrero, no habrá más cambio. Pero ojo, no lo dejen solo en los barrios porque por lo visto, en esos ratos de soledad empieza a pensar reemplazantes.

Othar y Nacho se verán por obras el jueves

A propósito del intendente Macharashvili, quedó más que entusiasmado luego de la reunión mantenida con el secretario de Infraestructura de la provincia, Hernán Tórtola, el jueves pasado en su despacho. En ese encuentro se acordó la modalidad de financiamiento para la obra del canal de descarga al mar del triángulo de avenidas Chile, Roca y La Nación, en la que se acordó que Provincia y Municipio aportarán 50%, respectivamente, para financiar la obra. Con esa decisión acordada, ahora sólo falta salir en busca del financiamiento, algo que las circunstancias internacionales tornan más dificultoso, por las tasas de interés en vigencia. Por otra parte, el intendente prevé un encuentro con el gobernador Torres el próximo jueves en Comodoro, luego del acto de la Ciudad Judicial, para seguir acordando otros temas vinculados a obras. Entre estos, se mencionó la ejecución de un plan de 60 viviendas con financiamiento del IPV, para lo que el municipio aportará los terrenos, además del reinicio de obras de saneamiento en Fracción 14 y 15, a las que el gobierno nacional les cortó el financiamiento.

Estadio del Centenario: ¿se puede tratar el jueves?

A propósito de obras, algunos se preguntan qué pasará con el Estadio del Centenario y la renegociación del contrato para el techado y cerramiento, que quedó sin tratamiento en el Concejo Deliberante desde hace ya dos meses. El jueves habrá sesión y nada indica que el tema pueda ser parte del orden del día, al menos por el lado del bloque oficialista, que es el menos convencido para tratar el tema, que demandará una erogación de 1.000 millones de pesos, según los valores fijados en junio del año pasado.

Sobre el tema y sólo a modo de ‘diversión’ (es cierto que hay mejores formas de divertirse, pero cada uno se divierte como quiere, o puede) un observador se preguntó si la oposición podría llevar el tema al recinto, provocando con ello un fuerte dolor de cabeza al oficialismo. ¿Sería posible? El tema está para su tratamiento en la comisión 1, que es la de Legislación General. Esa comisión es presidida por Omar Lattanzio (quien ya se expresó públicamente a favor del proyecto) y se integra por 3 concejales Despierta Comodoro y 3 de Arriba Chubut. ¿Qué pasaría si el presidente y los 3 opositores emiten dictamen? Serían 4 votos contra 3. Claro que la posibilidad existe sólo desde el punto de vista matemático. Los 4 opositores no podrían ponerse de acuerdo sobre el sentido del dictamen, ya que dos estarían a favor (además de Lattanzio, Martín Gómez) y los otros dos votos serían negativos, a partir del criterio expresado por las ediles que responden a la diputada Ana Clara Romero y que se oponen tenazmente a derivar más fondos para la obra.

Por o pronto, todo indica que el tema seguirá en espera, aunque algunos advierten que, con la suba de costos en la construcción, ese acuerdo podría quedar desactualizado, dando cabida al riesgo que advirtió el intendente Macharashvili semanas atrás: la posibilidad de que la empresa inicie un juicio por rescisión del contrato. Eso, seguramente, ya no sería tan divertido.