Entre una nueva aceleración de la campaña y aumentos de dieta rápidos y silenciosos

Diputados muy preocupados por los deportes

El diputado provincial José Giménez, del bloque ‘Chubut Unido’, mostró un fuerte interés por temas vinculados a los deportes en la última semana legislativa. Una de sus iniciativas fue para impulsar, por ejemplo, la adhesión a una ley nacional que declara el “Día de las Futbolistas Argentinas”, pero no se quedó quieto ni se conformó sólo con esa propuesta: presentó también un proyecto de ley para que se pague una pensión honorífica a los chubutenses que han sido campeones de boxeo. Al principio se planteó que esa asistencia consistiera en una jubilación mínima, pero a último momento quedó establecido que los ex campeones cobren un sueldo equivalente al de un ingresante al Poder Legislativo.

Aumento rápido y curioso en la Legislatura

Los ex boxeadores tendrán suerte, porque la Legislatura se dio un aumento de haberes, sin consultar con otra área del Estado, de un 30 por ciento en tres etapas que se completarán en septiembre, octubre y noviembre. Claro que la mejora salarial alcanza no sólo a los empleados legislativos, sino también a los diputados provinciales, que nada pueden hacer para evitarlo, ya que sus dietas están “atadas” a los salarios del personal de la casa. A diferencia de lo que pasa en otros sectores, como en el Poder Judicial, que buscó consensuar con Economía la propuesta a realizar o con el resto del Ejecutivo, que formuló su propuesta (con rechazo de la mayoría de los gremios) para terminar de abonar el 30 por ciento en abril del año próximo, la Legislatura marcó sus propios tiempos y se apuró a condensar el aumento en los próximos 3 meses.

Fondos públicos con manejos casi privados

La decisión del aumento salarial, que se pareció a una rápida jugada de básquet, fue una más de las adoptadas a través de resoluciones internas de la Presidencia, una modalidad que se mantiene a lo largo de varias gestiones y que la actual tampoco hizo nada para modificar. ¿Hasta cuán se mantendrá la modalidad de tomar decisiones en secreto, cuando se trata del manejo de fondos públicos? Designación de gente, subsidios, viáticos y decisiones vinculadas a las dietas forman parte de ese menú de opciones, que no tienen tratamiento alguno de cara al resto de la sociedad. Un manejo de fondos públicos, que se maneja como si perteneciera al ámbito privado de cada presidente de la Legislatura.

Siguen lejos de la realidad de la mayoría de la gente

Las sesiones de la semana pasada volvieron a mostrar la distancia en la que transita el discurso político frente a los temas de la agenda que preocupa a la gente en su vida cotidiana. Así se reflejó en la hora de preferencia del martes, cuando durante eternos minutos los diputados de extracción sindical y de Cambiemos discutieron respecto a qué modelo de país ha sido peor: la consigna era mostrar cuál hizo más daño a la nación, haciendo un repaso de las perores medidas, tanto desde una orilla como desde otra de la grieta. El repaso histórico llegó hasta la ‘Alianza’ de 2001 y el pase de facturas continuó en una especie de discusión bizantina, que refleja una vez más la falta de propuestas y la incapacidad de generar expectativas de futuro hacia el resto de la sociedad, que mientras tanto sigue preocupada, en su gran mayoría, por saber cómo hace para llegar a fin de mes.

La Junta que quiere un cambio en la boleta…

Cuando los efectos de las PASO ya comenzaban a aplacarse de cara a la continuidad del proceso electoral para noviembre, la Junta Electoral de Juntos por el Cambio armó un nuevo revuelo en el interior de ese sector, ya que decidió proclamar a Jacqueline Caminoa como integrante de la boleta de senadores que encabezará Ignacio Torres. El pronunciamiento es extraño y contradice lo que ya había expresado la justicia electoral, que ha determinado que en noviembre debe presentarse la boleta completa que ganó las primarias, es decir Torres junto a Edith Terenzi, ya que no hay posibilidad de integración, como sí ocurre en la categoría de diputados, donde Ana Clara Romero irá acompañada de Gustavo Menna, que integraba el otro sector de la interna. La Junta, en lugar de seguir ese lineamiento, siguió adelante con su idea de integración, motivando que ahora sea la justicia la que debe intervenir para clarificar el escenario electoral.

Una suplente que ya acelera el ‘precalentamiento…’

A propósito de Juntos por el Cambio, en el Concejo Deliberante de Comodoro Rivadavia ya se mira con atención el desempeño de la concejal suplente que asumiría en lugar de Ana Clara Romero si ésta gana la diputación: se trata de Digna Hernando, tal como anticipó ADNSUR, quien ya viene trabajando con mucha dinámica como secretaria de bloque. La vicepresidente del PRO tendrá acción esta semana legislativa, ya que si bien aun no puede asumir la banca, los conocedores de los pasillos legislativos le atribuyen un alto protagonismo en la elaboración del proyecto de ordenanza para control de la superpoblación canina, que podría tratarse en la sesión del jueves 30 y en la que Juntos impulsa un proyecto diferente al del Frente: dispensario para perros callejeros, prohibición de circulación de estos animales en la vía pública y eutanasia para los animales con antecedentes peligrosos son algunos de los componentes de esa iniciativa, que podría exponer el debate político de la semana en la ciudad.

Massoni los enoja a todos

“La droga corre como caramelo en Comodoro y en Puerto Madryn”, fue la frase con la que esta vez el ministro y candidato a senador Federico Massoni se ganó algunas horas de protagonismo mediático. Fue al presentar el “Grupo Antinarcótico Territorial” en Trelew, cuando advirtió que en realidad la urbe petrolera y la ciudad de las ballenas son las principales plazas para la venta de drogas. La expresión le valió el fuerte enojo de Gustavo Sastre, intendente de Madryn, quien salió a pedir su renuncia. En el municipio de Comodoro optaron por ignorarlo, pero se escucharon algunas respuestas en voz baja en ámbitos de la justicia federal, donde saben del histrionismo del funcionario: “está en campaña y dice cualquier cosa, nosotros estamos trabajando y sabemos que no es así. Además, un funcionario público que dice algo así debe tener pruebas, ¿dónde hizo la denuncia?”, ironizaron, sin prestarle mayor atención. Esta semana llegará a Comodoro para presentar nuevamente su grupo policial para el control del tráfico de drogas. ¿Volverá a tirar piedras, a ver quién le responde?

La ley de Hidrocarburos enoja a kirchneristas duros

El proyecto de ley para promover inversiones petroleras parece que no tendrá tratamiento inmediato en el Congreso de la Nación, a partir de algunos trascendidos que desde el núcleo duro del kirchnerismo han comenzado a dejar circulando, atacando a la iniciativa porque “favorece a las empresas y no a la gente”, cuestionando aspectos como una posible dolarización en el precio del gas. Una de las voces que salió a hablar públicamente, aunque ya no integra el círculo rojo de Cristina, es el ex ministro Julio de Vido, quien en declaraciones periodísticas con Daniel Tognetti dijo que “el gobierno ya puso 1.500 millones de dólares en Neuquén y el Frente de Todos quedó tercero en esa provincia. Si hubiera quedado algo de toda esa plata para la región, el resultado sería diferente”. También ponderó la figura del santacruceño Claudio Vidal, de quien dijo “es un crítico muy fuerte de ese proyecto y resultó segundo en la elección de esa provincia”.

Patear la pelota para adelante…

El proyecto enviado por el Ejecutivo esta semana a Legislatura, para colocar un bono de 115 millones de dólares a fin de refinanciar la deuda tomada con ANSES a principios de este año, para cancelar parte de la deuda salarial con docentes, no debería pasar inadvertida en cuanto al debate que se abrirá. Se trata de un engrosamiento a los 700 millones de dólares más intereses que la provincia ya debe afrontar hasta el año 2030, con vencimientos que deberá afrontar el próximo gobierno, a partir de 2024. Se suponía que la ayuda del gobierno nacional, cuando vino por entonces el ex ministro de Educación Nicolás Trotta, era para destrabar un conflicto y “garantizar el inicio de clases”. Sin embargo, meses después queda claro que aquella asistencia es en realidad un salvavidas de plomo. Entre la incapacidad del gobierno provincial para obtener líneas de asistencia concretas de Nación para salir de la crisis y la poca importancia que los últimos dos gobiernos nacionales han dado a la grave crisis estructural de esta provincia, el futuro chubutense aparece cada vez más incierto…

Se toman su tiempo para arrancar

El rector de la Universidad Nacional de la Patagonia, Carlos de Marziani, aclaró que el regreso a clases presenciales podría llevar un proceso de 45 días, hasta el umbral del mes de noviembre, ya que el regreso a clases será gradual, con dos metros de distancia, entre otras medidas que defendió a la hora de explicar por qué no habrá un regreso inmediato. El tema fue motivo también de cuestionamientos al nuevo ministro de Educación de la Nación, Jaime Perzick, quien defendió la vuelta gradual para considerar la situación de los alumnos que no viven en cercanías de la ciudad donde funciona la Universidad y deben volver a prever la logística necesaria para ese regreso.