Entre sillones cómodos, monjas extrañas y algunas lágrimas, la política de Chubut camina hacia las urnas

El sillón mullido y los culos gordos

“Si Mariano Arcioni es peronista, yo soy una monja”. La definición fue de Jorge Taboada, quien se despachó en declaraciones a su radio, FM Camioneros, al analizar la política provincial. “Lo mismo que Massa, no es peronista –añadió-; que estén ocupando cargos es una cosa, pero viene de la UCD, igual que (Alberto) Fernández”.

De igual modo, tiró críticas a la dirigencia sindical nacional por lo que pasa con el peronismo. “El problema que tenemos es que cuesta sacar el culo gordo de arriba del sillón y ponerse a laburar. La dirigencia sindical nacional está tan cómoda con semejante culo gordo mullido, que le cuesta ponerse el mameluco y salir a trabajar. Son ellos que deben convocar al debate, porque la dirigencia del PJ no lo quiere hacer”.

“No puede conducir ni su auto, menos la CGT Comodoro”

En el marco de esa alocución, el camionero Taboada también se refirió a lo ocurrido en la CGT, donde finalmente la línea que él integra no pudo desplazar a Gustavo Fita y deberán contentarse con un binomio, integrado por Raúl Silva (UOCRA) y el mismo Silva.

“Tenemos situaciones como la de Fita, que se atornilla al sillón y con chicanas y contactos, quiere seguir en un sillón que no le corresponde. A camioneros no lo va a conducir, si se resolvió de esa manera y que él sea secretario general, que se olvide de nosotros. Es el modelo que usa el sindicalismo para apetencias personales. No tiene trayectoria ni hizo nada por los trabajadores, pero usó ese cargo como trampolín político. Este pide no puede conducir el movimiento obrero, si no conduce ni su auto”.

Claro, esto fue antes del viernes por la noche: ese día, Fita y Silva sellaron un acuerdo a partir del cual será este binomio el que conducirá la CGT Regional. Fin del conflicto.

Desayunando frugalmente con Leila

Tras bajarse de su participación en las elecciones por la intendencia de Trelew, el ex ministro Pablo Mamet se mostró junto a la precandidata del madernismo, Leila Lloyd Jones, a quien recibió en su local partidario y puso a disposición los planes que pensaba ejecutar, junto a sus equipos técnicos. Parece que, luego de mostrarse especialmente ácido con la gestión municipal durante el tiempo que agitó su candidatura, el ex joven brillante dejó de lado aquellas críticas y terminó por alimentar las versiones que hablaban de un acuerdo previo y una posible integración al “proyecto” de la diputada.

Eso sí, a juzgar por el ‘desayuno de trabajo’ que muestran en las fotos, parece que todavía no hay muchos consensos para avanzar: o bien están todos a dieta, o bien ni siquiera se pusieron de acuerdo para la ‘hacer la vaquita’ y comprar, mínimamente, unos bizcochitos de grasa.

El destierro de Mac Karthy

Continúan las repercusiones y críticas desde adentro del peronismo por la decisión de Gustavo Mac Karthy para alinearse con el PICH, aliado de Javier Milei en Chubut, algo que el ex vicegobernador buscó neutralizar con un video y su mensaje “¿Afuera de dónde, adentro con quién?”(no lo nominarán al Oscar, pero hay que admitir que la réplica fue ingeniosa). En esta oportunidad, quien salió a castigarlo vía Twitter fue Dante Bowen, el joven intendente de Dolavon, quien lanzó un duro hilo iniciado bajo el título “Todo tiene un límite”.

“Aún en toda su diversidad de corrientes y opiniones, los y las peronistas jamás seremos aliados de quienes justifican la dictadura militar y cómplices de la negación de los horrores de la represión contra quienes han sostenido históricamente las banderas de Perón y Evita”, dice uno de los mensajes del extenso hilo publicado por el dirigente, que acompaña la precandidatura de Emanuel Coliñir, referente de La Cámpora en la provincia.

No es que me dé vergüenza, pero…

A propósito de la visita de Javier Milei a Chubut, el cronograma oficial indicaba que el sábado visitaría Comodoro Rivadavia y el domingo Puerto Madryn, pero lo que muchos se preguntaban es por qué no incluyó a Trelew, la ciudad que votará dentro de un mes para elegir a su intendente y en el que Gustavo Mac Karthy participará por el PICH, el partido que hizo el acuerdo con el líder libertario.

Fue en ese contexto que surgieron las especulaciones, respecto de si podría haber un pedido del propio Mac Karthy para que el recorrido del economista no incluyera a Trelew. ¿Le resultará incómodo, al ex vicegobernador, mostrarse con Milei, a partir de las críticas lapidarias que recibe? ¿Pensará que podría restarle votos peronistas? Más allá de los rumores socarrones que circulan, no deja de ser llamativo que el presidenciable con mejor imagen positiva en la provincia, no visite el terreno electoral que será la línea de largada en Chubut.

La sartén y el mango también

En la sesión preparatoria de la Legislatura de Chubut hubo varias discusiones a la hora de distribuir algunos cargos, pero finalmente se mantuvo a los diputados Rody Ingram y Carlos Eliceche como vicepresidente primero y segundo, respectivamente. Se trata de cargos de no poca importancia, según advierten los observadores políticos más avezados, ya que en caso de que haya desdoblamiento de elecciones en la provincia, ambos legisladores integrarán el Tribunal Electoral Provincial, que es el organismo que tiene poder de decisión en todo lo vinculado a la organización de las elecciones y el proceso de escrutinio. Se trata, nada menos, que de la mesa chica donde se adoptan decisiones que pueden adquirir alta relevancia, sobre todo si los resultados fueran ajustados.

Ya trabajamos mucho el año pasado, ahora descansemos un poco

En la primera sesión de Legislatura también hubo discusiones a la hora de fijar el cronograma de sesiones para el año legislativo, ya que una iniciativa del bloque oficialista pretendía reducir el calendario a la mitad, a raíz de que el año electoral, al parecer, no es propicio para el debate legislativo.

En ese contexto, se cree que la intención de achicar el número de sesiones fue uno de los motivos por los que el presidente, Ricardo Sastre, salió a ‘sacar chapa’ en la semana y ponderar el hecho de que “la Legislatura de Chubut fue la que más sesionó el año pasado, en todo el país”. Claro que esa frase fue también en réplica a las críticas que hubo a nivel nacional respecto de que la casa de las leyes chubutense es también, de todo el país, la que más aumentó su presupuesto, al triplicar los 3.000 millones de 2022 a 9.000 millones que gastará en 2023.

En cualquier caso, la iniciativa no prosperó, ante la oposición de legisladores del Frente de Todos, que rechazaron la posibilidad de sesionar solamente dos jueves al mes, por lo que se mantuvo el calendario que incluye también a los martes, semana por medio. A propósito de las elecciones, ¿se suspenderán también las sesiones del Parlamento Patagónico durante este año?

Las lágrimas del gobernador y la ‘música’ para sus oídos

El discurso de apertura de sesiones del gobernador Mariano Arcioni dejó las esperables perlitas de estas ocasiones. Entre los hechos destacables, el gobernador se dio el gusto de escuchar un entusiasta “Mariano no se va”, impulsado por el sindicato petrolero, que ese día se movilizó para pedir que llame a su amigo Sergio Massa y les conceda una reunión por la crisis petrolera. Fue tal vez uno de los actos más coloridos que protagonizó el mandatario en sus seis años de gestión, donde no faltó la emoción en el final, cuando llegó hasta las lágrimas de emoción, al resumir las dificultades que le tocó atravesar, para desempeñarse en el cargo al que él mismo se postuló.

Intendentes no tan contentos

Como contraparte, fueron notorias varias ausencias, en algunos casos justificados, porque los legisladores nacionales que representan a la provincia habían viajado para escuchar el discurso del presidente Alberto Fernández. Y hubo pocos intendentes, algunos por motivos de enojo, como los cordilleranos Sergio Ongarato y Cano Ingram (Esquel y Trevelin, respectivamente), que al parecer ‘facturaron’ el veto a la ley de Renta Hídrica que favorecía a sus municipios. Tampoco estuvo, como era de esperar, Adrián Maderna, quien culpó en su propio discurso al gobierno provincial por la crisis de Trelew, a la que viene gobernando desde hace 8 años.

A Panamá para conservar los océanos

Otro de los que no estuvo fue el comodorense Juan Pablo Luque, aunque en este caso por una justificada razón de agenda, ya que ese día se encontraba en Panamá. Es que el comodorense había viajado para participar del Congreso de Conservación de Océanos, vinculado a su proyecto de la ruta azul que pretende impulsar entre Rocas Coloradas y Camarones, “pensando en la diversificación productiva de la región”, con su proyecto turístico, según explicó el jefe comunal en declaraciones a LU4.

Othar sumó a Linares a la pulseada por Comodoro

Esa ausencia de Luque dio pie a un gracioso contrapunto, ya que mientras el viceintendente Othar Macharashvili explicaba a la prensa acreditada que había viajado a Rawson en representación del intendente, por otro lado desde el entorno de Luque se aseguraba que quien viajó en ese rol institucional fue el secretario de Gobierno (y aspirante a sucederlo), Maximiliano Sampaoli.

La disputa por las acreditaciones fue un capítulo más de la interna solapada entre las candidaturas de Othar y Sampaoli. Sobre el tema, el hombre del sombrero reconoció ese mismo día de la apertura de sesiones que una eventual candidatura de Carlos Linares, a la intendencia de Comodoro, permitiría ordenar al partido en la ciudad y evitar el enfrentamiento.

“Yo había charlado con Carlos y muchos sectores le pidieron a él, por el desorden interno que hay, que baje para ordenar y conducir. Tiene mandato como senador hasta 2027, pero va a cumplirlo sólo si se generan algunas situaciones, por lo que no descarta él de que baje y ahí veremos cómo se ordena el arco interno.