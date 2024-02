Entre partidos de tenis y listas negras, los pelotazos en contra vienen marchando

OTHAR SOTTO VOCE

El intendente de Comodoro Rivadavia, Othar Macarashvili, está manteniendo reuniones con dirigentes del justicialismo en las últimas horas y si bien públicamente esquiva el tema y prefiere no hablar de sus intenciones, se supo que estuvo muy activo, con el objeto de reunir voluntades dentro de la interna del PJ.

El hombre del sombrero tiene la expectativa de ser el próximo presidente del PJ de Chubut, ungido por el del “consenso” y si bien todavía no se conoce ni la fecha de convocatoria, ni la carta orgánica que estará vigente, Othar no está esperando ni se queda de brazos cruzados.

Se supo que esta semana habló telefónicamente y mantuvo algunos encuentros con dirigentes de toda la provincia avanzando en la búsqueda de apoyo a su figura, y que tendría altas chances de lograr su objetivo.

LOMA AVILA, PRIMERO AUSENTE, LUEGO A FAVOR

El diputado petrolero Jorge Ávila, que integra el bloque que conduce Miguel Pichetto, no había estado presente en la votación en general de La Ley Ómnibus; ese mismo día, viernes 2 de febrero, participó junto al gobernador Ignacio Torres de un encuentro con las operadoras petroleras de Chubut.

No obstante. luego, cuando se realizó la votación en particular el martes de la semana pasada, Avila estuvo presente y levantó la mano a favor de delegar facultades al presidente Javier Milei, de la misma manera que votaron la diputada del PRO, Ana Clara Romero y el libertario César Treffinger. Si bien en lo discursivo el planteo del dirigente gremial apuntaba en contra de la política nacional, acató el mensaje político del gobernador Torres a través del presidente de bloque Pichetto, lo que no dejó de sorprender a algunos.

Los únicos dos chubutenses que votaron en contra fueron los integrantes de Unión por la Patria, Eugenia Alianello y José Glinski.

DE TRAICIONES Y OTRAS YERBAS

Sin embargo, tras el fracaso de la ‘ley ómnibus’, la Oficina de la Presidencia de la Nación difundió el listado de diputados nacionales que votaron en contra de la norma, que terminó motivando la vuelta a comisión del proyecto y su nulidad, ya que perdió la media sanción que había obtenido en la votación en general. Con la acusación de “traidores”, el listado circuló con furia y retuits del presidente Javier Milei, mientras que en Chubut uno de los nombrados fue el diputado Jorge Avila, como integrante del bloque ‘Hacemos Coalición Federal’, que conduce otro ex peronista, Miguel Pichetto.

Frente al mote de “traidor”, Avila respondió por la red social X, ex Twitter, para dejar salvados sus principios de lealtad:

“Quiero manifestar que prefiero ser tildado de ‘traidor’ por el Presidente Javier Milei que traicionar al pueblo de mi Provincia y ponerlos de rodilla frente al poder central”, dijo don ‘Loma’, que dejó las filas del peronismo el año pasado, para integrarse al proyecto juntocambista, aunque luego se integró a un interbloque escindido de aquel.

“Hemos tenido la madurez desde nuestro bloque @Cambio_Federal y el sentido de responsabilidad que implica ocupar nuestras bancas para dar el debate; aportando para mejorar esta Ley y siendo siempre muy claros sobre los puntos en los que no cederemos. Las transformaciones que necesita la Argentina no se hacen a través de amenazas o imposición, sino con diálogo para lograr la construcción de consensos. Y sobre todas las cosas respetando las Instituciones como lo es el Congreso de la Nación”, dijo Avila, en un largo hilo, que tuvo también sus réplicas, en la que le recordaron su salto desde el peronismo hacia JxC.

En realidad, la acusación contra ‘el Loma’ fue por un hecho que esta vez no llegó a consumarse. Es que él había anticipado que votaría en contra del capítulo de energía y de hidrocarburos, pero la sesión fracasó mucho antes de llegar a ese capítulo.

DJOKOVIC JUEGA EN COMODORO

En alguna de las reuniones que ya encabezó el presidente de YPF, Horacio Marín, con referentes locales, se le escuchó hablar de una curiosa metáfora tenística, al hacer referencia a los torneos en los que juega Novan Djokovic, que son los “Grand Slam” (Wimbledon, Australia Open, USA Open, etc), que en este caso serían las áreas de Vaca Muerta, que otorgan 1.000 puntos al ganador y son de los más importantes, al igual que los Master 1.000. Y los de menor cuantía, como el Master de Doha, al que comparó con Manantiales Behr.

Según el petrolero, el mejor tenista del mundo no juega en los torneos de menor importancia, por el riesgo que implicaría para su fama perder un partido en estos, aunque sí participa de vez en cuando en alguno de los “no tan importantes”, como el Abierto de Doha (Qatar), que recientemente fue ascendido a Master 500 y entrega jugosos premios en millones de dólares a los ganadores.

En esa curiosa metáfora, en algún momento se le oyó decir que Manantiales Behr “es nuestro Doha”, aludiendo a que YPF mantendrá presencia en esta área.

Gracias, Nole.

PARECE QUE LE GUSTA EL TENIS

El gusto de Marín por el tenis ya se evidenció en los primeros días de su asunción, cuando visitó la refinería de La Plata. En esa oportunidad, la empresa difundió una gacetilla de prensa en la que reflejaba expresiones del flamante líder, que venía de conducir Tecpetro:

“Estoy orgulloso y feliz de estar en YPF. Lo máximo que me ocurrió en mi carrera profesional -dijo en aquella jornada del 19 de diciembre-. Yo quise siempre jugar Wimbledon y cuando lo logré tuve una adrenalina que no la puedo explicar. Cuando empecé en la industria energética, siempre soñé con trabajar en YPF. Era mi Wimbledon. Yo siento algo que nunca sentí”, afirmó.

Fiel a ese deporte, desde que pisó Comodoro Rivadavia agarró la raqueta y no paró de tirar pelotazos.

DE LA SOMBRA AL CALIENTE SOL DE LA PLAYA, CON LAS CEREZAS DEL CORAZÓN, SOBRE TODO

Ese parece ser el caso de un ex funcionario provincial que manejó como nadie los hilos del poder en Chubut, durante varios años y que en diciembre se reinventó como vendedor ambulante de cerezas. En un coqueto parador y frente a la costa de Puerto Madryn, más de uno se sorprendió al ver que Diego Correa, el ex secretario privado del extinto gobernador Mario Das Neves, en libertad condicional tras su condena por corrupción y 4 años ‘a la sombra’, en la Alcaidía de Trelew.

Una de las postales del verano fue ver al ex hombre fuerte, vendiendo cerezas de exportación en plena vía pública. Con una heladera portátil y debajo de una sombrilla provista por el propietario del parador, un hombre ligado a la actividad deportiva, Correa encontró un trabajo honesto en la rambla madrynense, ofreciendo la mercadería.

Eso sí, el hombre siempre piensa en grande. Producto gourmet al fin, ‘for export’, el precio superó la media de cualquier comercio de barrio, a 4 veces más. Y bueno, es que se trataba de las famosas "cerezas corazón", las más requeridas por el mercado internacional.

Nadie sabe si Correa sólo se dedica a ser vendedor o si las cerezas que comercializa son de alguna cosecha propia, o de algún amigo que le está dando una mano para poder hacer frente al costo de vida y a la inflación galopante.

Otro dato curioso: el puesto ambulante de Correa está ubicado a escasos metros de la casa del ex vicegobernador de la provincia, Ricardo Sastre, sobre el boulevard Brown. Como dicen las aclaraciones en series de ficción, debe haberse tratado de una “mera coincidencia”.