Una bomba

El título publicado la semana pasada por ADNSUR respecto al cambio de estrategia de Juan Pablo Luque y el anuncio de jugar la candidatura a diputado cayó como una bomba dentro del PJ.

Es que la semana previa habían existido reuniones entre diputados e intendentes, de las que participó el senador Carlos Linares, en las que se afirmó que Luque no iba a postularse en 2025, y en esos encuentros, el intendente de Dolavon, Dante Bowen, aseguró a todos que el tenía ya tomada la decisión entonces de encabezar una lista para octubre.

Cuando trascendió la nueva estrategia de Luque, muchos creen que apurado por el anuncio de Bowen, empezaron a sonar los teléfonos en todas direcciones. ¿Habrá interna peronista entre Luque y Bowen? Consultado al respecto, en declaraciones a Canal 12, el diputado Emanuel Coliñir dijo que no ve una disputa y en todo caso prefiere que haya un acuerdo de tiempos.

Larumbe: "Queremos ser una alternativa política para los chubutenses y estamos abiertos al diálogo con otras fuerzas"

El diputado dijo ser amigo de Bowen pero aceptó que Luque tiene ganada la candidatura luego de su última campaña a gobernador, por lo que depende de él. En cambio, hay otros actores cercanos a Bowen, cómo el diputado José Glinski, que estarían dispuestos a jugar a fondo, y le recomiendan que siga adelante. Dicen que abril, mes aniversario de Dolavon, será clave en las definiciones.

Fuego amigo

Empezaba la sesión del jueves en Legislatura y la diputada peronista Tatiana Goic explicaba su proyecto de ley, para que en los medios de prensa se aclare cuáles noticias son gacetillas oficiales.

La diputada prendió el ventilador y cuestionó hasta a la Prensa Oficial de Legislatura, que difunde todo lo que ocurre en las sesiones.

Luego embistió contra publicaciones de medios referidas a información del actual gobierno, que consideró tenían apreciaciones exageradas ponderando la gestión, pero dijo, eran publicadas como noticias sin que se aclarara a los lectores.

El nuevo endeudamiento externo de Chubut estará destinado al acueducto de Comodoro: negociaciones en marcha y estructura del proyecto

En determinado momento, con su metralleta al rojo vivo, Goic sostuvo que esto no es nuevo, y que las gacetillas del gobierno de Mariano Arcioni aseguraban, por ejemplo, que el 95 por ciento de los edificios escolares estaban en condiciones, lo que consideró una mentira total.

Ocurre que, a cinco metros, la observaba callada su compañera de bancada Vanesa Abril, quien en ese entonces era subsecretaría de Información Pública y la máxima responsable de esos comunicados. Glup, sapito a la panza.

Desprevenidos

A propósito de la sesión del jueves, uno de los puntos fue la designación de los vocales del Tribunal de Cuentas del Chubut. En este caso, por moción del bloque oficialista se aprobó la designación del contador Pablo Sampedro como vocal titular; y del también contador Antonio Cimadevilla como vocal suplente. En tanto, por propuesta de la segunda minoría, a último momento se leyó la carta enviada por el presidente del PICH, y se aprobó la designación de la contadora Liliana Elizabeth Underwood como vocal titular, y no se propuso vocal suplente.

Escándalo en el Congreso: audios y chats internos revelan que César Treffinger fue designado para "armar quilombo" en la sesión

Pero la sorpresa fue con la primera minoría, ya que al darle el presidente Gustavo Menna la palabra a Juan Pais, el titular de Arriba Chubut dijo que por ahora iban a esperar para proponer un nombre.

En los pasillos explicaban que, si bien hay un nombre en carpeta, esto tomó de sorpresa a algunos diputados que pidieron tiempo para consultar a sus referentes, ya que no estaban al tanto.

Una muestra de que el horno no está para bollos en esa bancada, y nadie quiere herir susceptibilidades.

Ni pipa ni humo blanco

La reunión que mantuvo el intendente Othar Macharashvili junto a otros referentes del peronismo provincial el viernes de la semana anterior, entre los que se incluyó Juan Pablo Luque y fue detallada por ADNSUR tuvo varias secuelas e interpretaciones. No se sabe si como parte de esas consecuencias, el jefe comunal se encontraba el lunes con una fuerte disfonía, en un cuadro que suele definirse popularmente como “garganta tomada”, según la ronquera que se le escuchó en una entrevista radial.

Meiszner fue propuesto como fiscal de Estado de la provincia de Chubut

La consulta inevitable, en tono de broma, fue si la afección de garganta se originó en si fumó “la pipa de la paz” en la reunión del viernes con su antecesor, pero la respuesta fue en el mismo tono: “Hace años que no fumo en pipa”, dijo, conteniendo una sonrisa. ¿Humo blanco? Tampoco, al parecer, por la risa que ahora sí fue más indisimulada.

Cumbre Othar-Nacho por petróleo y obras

No hay fecha todavía, pero en pasillos comodorenses se habla de una próxima reunión entre el intendente Othar Macharashvili y el gobernador Ignacio Torres, con el objetivo de plantear una estrategia común frente al complejo escenario petrolero que se sigue agudizando en la cuenca San Jorge.

En esa agenda se incluiría también el plan de obras a gestionar, para lo que el intendente recogió el guante lanzado por el mandatario provincial, aceptando que será el municipio el que tendrá que salir a buscar financiamiento para obras impostergables, como lo son las de prevención de inundaciones y canalización de lluvias, que el último sábado volvieron a desnudar lo rápido que pueden saturar los precarios canales pluviales, transformando a no pocas calles en trampas para vehículos y peatones. Tal como reflejó esta agencia, el intendente anticipó que un tramo del canal pluvial de avenida Chile será afrontado a través de esa vía, para lo que se necesitan unos 6 millones de dólares.

Torres: “No veo un acuerdo con LLA, lo importante es la coherencia y la identidad, y no el amontonamiento”

A propósito del tema, la concejal Maite Luque salió a recordar que el municipio tiene una alta calificación financiera, desde tiempos que incluyen a las gestiones anteriores, para acceder a financiamiento internacional. Todavía no hay nada específico ni se salió a buscar alternativas, según aclaran desde el Ejecutivo, pero todo indica que será el próximo paso del municipio, que tiene respaldo para buscar préstamos para responder al grave problema que se presenta en cada lluvia por “encima de lo normal”, aunque no tan extrañas para la “normalidad” de los últimos 15 años.

¿Llegan los pliegos?

El próximo jueves se realizará la segunda sesión ordinaria del Concejo de Comodoro y la pregunta que volverá a circular después del feriado de hoy es si, finalmente, los pliegos para licitar los servicios del transporte público de pasajeros, tanto de Patagonia Argentina como de Diadema, serán enviados por el Ejecutivo para iniciar su tratamiento.

Avanza la agenda de trabajo con Chile por el Corredor Bioceánico que unirá más de 500 km entre Comodoro y Puerto Chacabuco

Descontado ya que habrá una nueva prórroga desde el 31 de mayo para que la ciudad no se quede sin ómnibus desde el primer día de junio, esa certeza no alcanza para evitar que los concejales, tanto opositores como oficialistas, sigan reclamando por el envío de la documentación, para empezar el tratamiento de un tema de alta complejidad. Nadie quiere encontrarse con la discusión de la prórroga sin tener al menos un análisis avanzado de los términos en que se pretende licitar nuevamente el servicio. Se verá si esta semana la presión se descomprime y, al menos, el proyecto toma estado parlamentario.

En ésta no te banco

La buena relación que el senador Carlos Linares suele cultivar con el gobernador Ignacio Torres tuvo en el acuerdo con el FMI un punto de bifurcación, ya que le pidió por redes sociales, tanto al mandatario provincial como a los legisladores de Chubut que votaron a favor del acuerdo con el Fondo, que expliquen los alcances y compromisos que asumió el país, cuestionando la ley. En su planteo incluyó a los diputados que fueron felicitados por Torres, es decir Ana Clara Romero y Jorge Ávila, además del libertario César Treffinger (a quien Torres no felicitó, pero igual votó a favor).

Torres: “Hay que votar a favor del acuerdo con el FMI y dar un voto de confianza al plan económico del Gobierno”

https://x.com/LinaresCarlosCR/status/1902724546513506378

El senador también cuestionó una de las últimas decisiones de Othar Macharashvili, al confirmar a Mary Cativa, en un acuerdo con el sector gremial, como próxima titular de la Secretaría de la Mujer, Género y Diversidad del municipio. Al parecer, ‘Carlitos’ quería a alguien más cercano a su sector, por lo que se le atribuyeron críticas a la decisión que tomó, como él mismo dijo en declaraciones a ADNSUR, “el jefe político de la ciudad”.

Para Ana Clara estaba todo claro

Quien no tuvo inconveniente para justificar su postura fue la diputada Ana Clara Romero, quien aseguró que tuvo que ver con la contribución a estabilizar la macro economía, “los fondos probablemente sean aplicados a la salida del cepo, que es uno de los temas que preocupa a los inversores, en especial en la industria hidrocarburífera”.

Funcionarios que no funcionan, saquitos y corbatas, y la cumbre de referentes del PJ con el intendente

También rechazó las críticas por falta de información de lo que votaron, al asegurar que había datos en los considerandos del DNU, como la finalidad de los fondos y sanear la deuda del tesoro, para generar mayor “confianza para las inversiones. El monto se estima en 20.000 millones de dólares, pero no está definido”, reconoció. Además, afirmó que la ley de administración financiera establece que las condiciones son determinadas por el Ejecutivo. “Nunca dijo ninguna ley que las pautas debían ser aprobadas por el Congreso. Lo que se hizo con la ley Guzmán es que el Congreso diga sí o no, pero no que decida las condiciones”, enfatizó. Sí reconoció, sin embargo, que la diferencia con aquella ley es que se obligaba a tratar el tema por parte de las dos cámaras, pero a través del DNU alcanzó con el solo aval de los diputados.